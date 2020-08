Colombia, Cuarto país con mayor variedad de mamíferos

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Algunos órdenes de primates se parecen al hombre, empezando por el aparato digestivo; fuera de la sensibilidad y movimiento. La literatura muestra algunas especies de monos o simios que, “tienen en la juventud ligero parecido con el hombre”.

Los monos que se aproximan más a la forma del cuerpo humano son los que no tienen cola que forman el grupo de los primates; hay mamíferos que por naturaleza ayudan al hombre, otros de los que el ser humano se sirve; unos demasiado previsibles y laboriosos; algunos sufren transformaciones naturales sorprendentes, sin faltar los que nacen adornados de otras cualidades o tienen poca inteligencia, como el Castor. Las 27 especies de primates con que cuenta el país, representan un tercio de los primates de América tropical y sólo es superado por Brasil, que tiene 55 especies.

Es imposible determinar en Colombia o en cualquier país, el censo exacto de la población de ese reino de la naturaleza; en cuanto a los monos, Bruño es del parecer que los del antiguo Continente presentan caracteres muy distintos de los monos del nuevo Continente. Particularmente en el Continente de forma de un aguacate, como comparó Klim (Lucas Caballero Calderón) a Suramérica, están Los Macacos de América, Machangos o Micos, monos pequeños que viven en los árboles, como el Zorrillo de América; el Jaguar o tigre de América, tan feroz como el tigre real; con capacidad ambos de llevarse a cuestas un búfalo o un caballo. En este grupo se hallan el Erizo y el Puerco Espin de América, que pasa la vida casi inmóvil, amarrado a las ramas de los árboles. En el orden de los Paquidermos, animal feroz, el Jabalí de América es el de mostrar; así como Cérvidos, ejemplo el Soche colombiano. En la Cordillera de Los Andes habitan en el valle, de la familia de los Camélidos, la Llama o Guanaco, la Vicuña y la Alpaca que asientan en cimas escarpadas. Colombia y el Ecuador hospedan a las tres especies de dantas de América (Tapirus bairdii, Tapirus terrestres y Tapirus pinchaque). Las ratas, que abundan en Sur América, pertenecientes a la familia de roedores, se multiplican aceleradamente, siendo la única respuesta efectiva otros vertebrados, -los carnívoros y las aves de presa-, presentes en todo el territorio americano, que, a modo de autoridad animal, las diezman por períodos.

De mamíferos que ayudan al hombre sin su intervención, son los murciélagos, del orden de los Quirópteros, que cuando comienza a oscurecer el día, reemplazan a las diurnas golondrinas, haciendo el turno nocturno para destruir los insectos que acaban en minutos con árboles y cosechas. A esa labor silenciosa contribuyen los Topos, las Musarañas y los Erizos. Las fieras, del orden de los carnívoros, hacen que por su bravío merme el número de los Herbívoros, y desaparecen los cadáveres que corromperían el aire. De mamíferos de los que se sirve el hombre para lucrarse intencionalmente, están los siempre elegidos por su piel como el Lince; la Liebre y el Conejo por su pelo muy apreciado en la sombrerería; la Vicuña y la Alpaca por el pelo largo y sedoso, para la fabricación de tejidos. El Tejón por sus pelos bastos con lo que fabrican broches y pinceles. El Búfalo, el toro, el perro y algunos camélidos son utilizados en trabajo, vigilancia, diversión, carga, etcétera.

Entre los mamíferos demasiado previsibles y laboriosos, están las Ardillas que al presentir el invierno hacen grandes provisiones de frutas secas. Algunas especies como monos o simios poseen en la boca bolsas llamadas abazones, que les sirven para ocultar sus avíos. Ejemplos de mamíferos que sufren transformaciones naturales sorprendentes son los Lirones, durante el invierno se duermen hechos una bola en sus madrigueras; el Tato y los Erizos que se convierten en una bola cuando se ven atacados; el Armiño es de color rojo en verano y blanco en invierno. Las estaciones de la naturaleza dan pie para que los mamíferos no se muevan demasiado; los Erizos durante el invierno se duermen en un nido de musgo y hojas secas preparado en el fondo de algún tronco de árbol hueco (hibernación); lo mismo los Lirones, en ese tiempo se duermen hechos una bola en sus madrigueras. En esa estación, las Marmotas pasan aletargadas en subterráneos profundos labrados por ellas mismas y Los Castores, edifican sobre los lagos chozas de dos pisos para el mismo efecto. Un mamífero de cuerpo esbelto y ágil llamado los Cérvidos, están provistos de cuernos ramificados que en primavera caen, y vuelven a renacer enseguida, más abundantes que antes. El Mapache lava sus alimentos antes de comerlos. En la revisión Ramírez-Chaves & Suárez-Castro 2014, se incrementó el número de especies a 518 de mamíferos para Colombia. El aumento fue mayor para murciélagos. Las especies más amenazadas son Las dantas, los Osos de anteojos, algunos felinos, los Delfines rosados, lLas Ballenas jorobadas, los Armadillos jigantes y varios primates, según el Libro Rojo de los Mamíferos de Colombia. El Instituto Humboldt duró tres años estudiando la diversidad de mamíferos medianos y grandes en un área no protegida de la Orinoquía colombiana, determinando que las especies registradas se enfrentan a la cacería, especies invasoras y ganadería.

