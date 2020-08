Claudia López explicó la nueva realidad de Bogotá a partir de septiembre

Loterias

Loterías y chances del 23 de agosto en el territorio colombiano:

DORADO

Noche 5002

CULONA

Noche 5983

ASTRO LUNA

5016 – Signo Piscis

PIJAO

2629

PAISISTA

Día 4778 – Noche 3950

CHONTICO

Día 1981 – Noche 7722

CAFETERITO

Noche 8277

SINUANO

Día 7778 – Noche 0590

CASH THREE:

Día 493 – Noche 771

PLAY FOUR:

Día 2693 – Noche 1868

WIN FOUR:

4399

EVENING:

8002

SAMAN

Día 0056

CARIBEÑA

Día 9093 – Noche 3538

MOTILON

Tarde 2669 – Noche 5088

FANTÁSTICA

Noche 1456

ANTIOQUEÑITA

Día 7809 – Tarde 7615

RESULTADOS DEL SÁBADO 23 DE AGOSTO

BALOTO 07 18 23 31 36 14

Revancha 01 11 24 32 39 04

Boyacá 6011 – Serie 158

Cauca 8522 – Serie 041