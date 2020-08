Disturbios y saqueos en Wisconsin en protesta contra policía que disparó 7 veces por la espalda a un hombre negro desarmado

–En la ciudad estadounidense de Kenosha, estado de Wisconsin, estallaron protestas luego de que el domingo un policía disparara contra un hombre negro supuestamente desarmado. Las autoridades tuvieron que imponer el toque de queda para tratar de frenar los disturbios en las calles de Kenosha.

Los manifestantes atacaron un palacio de justicia y arrojaron ladrillos y cócteles mólotov a los agentes. Se reportaron también varios incendios y saqueos en el lugar. La Policía respondió imponiendo un toque de queda en toda la ciudad hasta las 7:00 de la mañana del lunes (hora local).

This is an attack on our country and has been for the last 90 days. #Kenosha, WI pic.twitter.com/x53wfGh39W

— Kitty Shackleford (@KittyLists) August 24, 2020