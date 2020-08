Maluma se convirtió tendencia en memes tras derrota del PSG

Este fin de semana la atención de la afición estaba puesta en la final de la Champions League, en la que el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain (PSG) se disputaron el trofeo. Sin embargo, al final del encuentro en el que los alemanes salieron victoriosos, en redes sociales alguien que también ganó un lugar en las tendencias: el cantante Maluma.

En días pasados se había sugerido que el intérprete de «Mala mía» y «Cuatro babys» había desaparecido de Instagram luego que el futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Júnior aparecía dedicándole la canción «Hawái» a su novia Natalia Barulich, expareja del cantante del colombiano.

Fue entonces que se provocó toda una polémica por los sentimientos de Maluma hacia su antigua novia y la presunta burla que habría hecho el deportista dedicando ese tema a la modelo; sin embargo, los internautas hoy se encargaron de regresar esa mofa hacia el futbolista a través de varios memes en las redes sociales por la derrota del PSG.

En algunas de la una de las imágenes que más se ha compartido se puede ver al intérprete de «Borró cassette» en un montaje señalando hacia la pantalla mientras luce feliz, pues se ve a Neymar llorando por la derrota de su equipo en la final de la Champions.

Otros usuarios no tardaron en recordar cómo fue que los jugadores del PSG se burlaron de otras varias personas aparte del reggaetonero y recordaron que con la derrota los jugadores volvían a poner los pies en la tierra. «El que ríe al último ríe mejor. Vámonos a Hawái, le diría Maluma a Neymar», escribió otro usuario en la red social con una imagen del futbolista llorando mientras el cantante saca la lengua.

Varios cibernautas usaron frases como que era el karma lo que regresaba hacia Neymar Jr. y sus compañeros, además que era lo que merecían los jugadores del París Saint-Germain.

Por otro lado, incluso se divulgó un video donde sonaba la canción «Hawái» en los vestidores del Bayern Munich.

Lo que piensa Maluma de Neymar

Hace unos días el cantante colombiano Maluma realizó un video en vivo luego de haber desaparecido por un breve período de Instagram, coincidiendo con el momento en que Neymar Jr. y otros jugadores del PSG cantaron «Hawái».

El intérprete explicó que había tomado esa decisión para tomarse un tiempo antes de estrenar su quinto álbum «Papi Juancho», que trabajó durante la cuarentena.

«Realmente no sé lo que pasa y no me importa, porque cada quien hace lo que se le da la gana, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él, al revés me siento muy agradecido con todo el equipo de París por poner esa canción al terminar el partido», afirmó.

«Soy un fanático enfermo del fútbol y a Neymar le deseó todo el éxito del mundo y no le deseo el mal a nadie, no me desgasto con esas cosas», señaló.

En ese video aseguró que buscó aclarar la situación frente a sus fans porque él es una persona pacífica que evita problemas. Durante su transmisión alcanzó hasta 283 mil visitantes.

El cantante Maluma compartió este mediodía que su canción «Hawái» ocupaba la quinta posición del top 50 global de Spotify y que el tema seguía en ascenso, motivo por el cual quería agradecer a todos sus fans el apoyo que le ha dado a este sencillo.

El intérprete pidió a sus seguidores que le siguieran sumando su ayuda para poder alcanzar la primera posición dentro de las listas de reproducción, además que ellos son la base de su éxito.

«Me parece increíble que en tan poquito tiempo el disco esté tan activo en la calle y solamente sean buenos comentarios», aseguró en el video de Instagram para agradecer a sus fans.

El video de esta canción cuenta con más de 58 millones de reproducciones en YouTube y más de 1.1 millones de Me Gusta, lo cual da muestra que el reggaetonero colombiano sigue siendo uno de los favoritos dentro del género urbano.