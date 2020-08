Usain Bolt da positivo por Covid-19 tras celebrar su cumpleaños con una gran fiesta en Jamaica

–La leyenda del atletismo Usain Bolt ha dado positivo en una prueba de Covid-19, pocos días después de celebrar en Jamaica su 34 cumpleaños, que contó con la presencia de varias figuras del mundo del deporte, entre ellas, el futbolista inglés Raheem Sterling, informa Daily Mail, citando a la prensa local.



Bolt se realizó la prueba la semana pasada y el 23 de agosto descubrió que era portador del coronavirus.

El mejor velocista de todos los tiempos celebró el pasado viernes su fiesta de cumpleaños sorpresa, a la que, además de Raheem Sterling, también asistió el futbolista del Bayer Leverkusen alemán Leon Bailey.

Tras conocer los resultados de las pruebas, Bolt se ha autoaislado.

Desde el inicio de la pandemia, Jamaica ha registrado un total de 1.413 contagios y 16 muertes por covid-19. (Versión RT).

