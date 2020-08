Colombia en nueva fase contra el Covid-19: No se aislará a las personas por sus condiciones de riesgo sino por ser sospechosas o contactos

–Tras 171 días de pandemia de Covid-19 y 152 días de aislamiento obligatorio, el gobierno colombiano implementará una nueva estrategia a partir del primero de septiembre para enfrentar el Covid-19, la cual se basa en el aislamiento selectivo de distanciamiento y responsabilidad individual.



Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz gómez, lo que marca el inicio de esta nueva etapa es el hecho de haber llegado de alguna manera a una primera meseta con tendencia a la disminución en el primer brote.

«En este momento entraríamos en una tercera etapa que es el de aislamiento selectivo con un esfuerzo individual, esto quiere decir ya no aislar a las personas por sus condiciones de riesgo sino por ser sospechosas o contactos», explicó el funcionari.

Agregó que esto implica la implementación del programa «Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible», PRASS, que consiste en rastrear los contactos del paciente con el virus y el aislamiento selectivo de aquellos que tengan síntomas.

Además, una vez tengamos una cercanía o inmunidad de rebaño ya sea por el agotamiento de susceptibles o se tenga la introducción de una vacuna, entraremos en etapa Post Covid-19 que sería un retorno completo a la normalidad.

El ministro de Salud señaló que en esta tercera etapa la pandemia vendrá en bajada en la mayor parte de las ciudades del país y advirtió que «es donde necesitamos evitar que existan rebrotes».

Y agregó: «Esto nos lleva hacia unas prohibiciones estrictas que tienen que ver con todos eventos públicos y privados que tengan aglomeraciones, conciertos, discotecas, ferias y eventos deportivos, así como consumo de licor y, adicionalmente, en los municipios de alta afectación se podrían tomar medidas adicionales».

El jefe de la cartera de salud destacó que se seguirá el trabajo de Minsalud con los entes territoriales para la protección de poblaciones de riesgo.

Siguiendo en esta línea de las nuevas pautas del aislamiento en el país, el ministro indicó que las ciudades de alta afectación continuarán con procesos de apertura, siempre con la claridad de que a la existencia de un rebrote se deberán tomar decisiones más estrictas.

Respecto a la situación de la pandema en Colombia, el ministro estableció que se ha venido observando que de manera importante hay una tendencia al aplanamiento de casos de fallecidos, además con un margen de seguridad que tenemos y es tener 9.791 camas UCI instaladas a hoy y partimos de 5.346.

«En las próximas semanas seguiremos ampliando esa capacidad de disponibilidad de camas», aseveró el ministro de Salud.

A la fecha se cuenta con 34% de camas UCI disponibles en el país, lo cual indica que ante la eventualidad de cualquier situación de brote, podemos tener esa reserva estratégica para atender a la población.

Entre los municipios con tendencia a la baja se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pasto. «Este grupo de ciudades representa la mayor contribución poblacional en este momento de la epidemia», dijo el ministro.

Está también el primer grupo de municipios con tendencia a la baja constante como lo son Barranquilla, Cartagena, Leticia, Quibdó y Tumaco, donde ya se pasó el primer brote y el número de casos es limitado. «En Barranquilla el fin de semana se evidenció el primer día en el que hubo cero muertes por covid-19. Estas ciudades podrían tener un siguiente brote, pero ya pasó la parte más grave de la afectación».

También los municipios estables con afectación moderada como Santa Marta, Popayán, Villavicencio, Sincelejo y Valledupar, los cuales no han tenido un impacto muy grande, pero se han mantenido a lo largo del tiempo.

Y por último municipios con tendencia al aumento que son Cúcuta, Armenia, Manizales, Pereira e Ibagué. «Nos quedan municipios como Tunja y cerca de otros 145 donde no hay aún afectación de covid-19, pero en los cuales hemos montado las capacidades de UCI», destacó.

El ministro Ruiz Gómez expresó también que las medidas de aislamiento nos han permitido diferir en el tiempo la afectación de ciudades, «montar capacidad de UCI y cuidados intermedios, disponer la reserva de EPP y esto nos permite tomar las decisiones que hemos anunciado».

Carlos Álvarez, coordinador nacional sobre estudios Covid-19 de la OMS, hizo énfasis en los argumentos con los cuales el Gobierno Nacional y el comité de expertos justificaron para tomar las medidas que se han adoptado en el país para controlar la pandemia y la nueva fase de aislamiento selectivo de distanciamiento y responsabilidad individual.

«El objetivo era correr el pico epidemiológico y evitar que nos contagiáramos todos al mismo tiempo y que las personas que tiene factores de riesgo no se contagiaran; asimismo, teníamos que ir ganando preparación, no solamente en ampliar el número de camas o las pruebas, sino también que los médicos tuviéramos la capacidad de conocer esta nueva enfermedad, entenderla y aprender a manejar mejor los pacientes», explicó.

Álvarez resaltó que lo importante en esta denominada «nueva normalidad» es que los ciudadanos logren poner «en la misma balanza» los tres pilares fundamentales de prevención del contagio: la responsabilidad individual, las acciones colectivas y las acciones que toman los gobiernos locales y nacional, planteados desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país.

«No solamente se trata de tener una norma en un territorio, pero si yo salgo a la calle y no soy corresponsable con mi obligación de cumplirlas, es decir, no practico el autocuidado, lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social, lo más probable es que me contagie, contagie a mi familia y a las personas que están cerca de mí y de mi trabajo», argumentó el médico epidemiólogo e infectólogo.

Dijo finalmente que en esta nueva etapa es importante entender que esta pandemia no se ha acabado y que no se debe bajar la guardia. «No es solamente entender lo que tenemos que hacer, sino que nos cambie el comportamiento; si no es así, probablemente haya mayor riesgo de contagiarnos. La tendencia va en descenso, pero depende de todos nosotros que no hayan rebrotes», concluyó.