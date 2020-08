Si las mujeres no son emprendedoras, exitosas, escalables y sostenibles, la economía colombiana no es viable: Vicepresidenta

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez sostuvo que, en Colombia, se está trabajando en tres frentes –con diversos programas- para cerrar brechas entre hombres y mujeres: reducción de la pobreza, acceso a la educación financiera y empoderamiento económico, social y político.

Una de las iniciativas que está en marcha, con miras a potenciar el liderazgo de las mujeres, tiene lugar en el nivel territorial: “Actualmente estamos trabajando en el “Amadrinamiento de Alcaldesas”, un programa de mentoras, enfocado en vincular el sector privado con el público, en el que una mujer miembro del Consejo Asesor Presidencial de Mujeres Empresarias, acompaña a una alcaldesa, con el fin de ayudarla a estructurar sus proyectos económicos enfocados en las mujeres, para que puedan ser alcanzados con éxito. Si las mujeres no son emprendedoras, exitosas, escalables y sostenibles, la economía colombiana no es viable”, dijo durante el panel ‘Mejorar el acceso de las mujeres al financiamiento en recuperación pos-COVID-19’, organizado por el Council of the Americas.

Lamentó que sólo el 10% de las empresarias de PYMES tengan acceso a los servicios financieros que necesitan para hacer crecer sus negocios, de acuerdo con datos de la Corporación Financiera Internacional. Por ello, la meta es marcar precedentes desde la gestión pública y empresarial.