Cómo prepararse para procesos de selección en la pandemia

Cada día se hace más común en este mundo de tecnología, pandemias e incertidumbre que las organizaciones recurran a medios distintos a los convencionales para adelantar los procesos de selección y reclutamiento del personal y el cumplimiento de los cronogramas y la programación establecida por las áreas de talento humano.

Es por ello por lo que se han considerado Juan Alejandro Barreto, director de la especialización de Gestión Humana de las Organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia resalta algunos elementos clave que pueden favorecer el proceso

para las partes:

Para la empresa:

• Organice los procesos de selección y vinculación con un banco de candidatos y aspirantes por áreas, cargos y perfiles, de tal modo que en caso de que surja una vacante, se pueda llenar de manera ágil y oportuna.

• Las empresas exitosas en procesos de selección son reconocidas por su seriedad, trasparencia, pulcritud, criterio y profesionalismo al momento de generar las convocatorias de la organización.

• Actualmente las empresas se están ajustando sus procesos y protocolos a las circunstancias, siempre con el pensamiento de no someter los candidatos a esperas y riesgos innecesarios

• Para los procesos se están utilizando medios tecnológicos como el correo electrónico, chats, video llamadas, pruebas electrónicas, entrevistas individuales o grupales, evaluación a través de las redes sociales, entre otros tantos elementos que la modernidad permite para conocer los aspirantes (gustos, preferencias, hábitos y costumbres) y saber si se adaptan a las necesidades y requerimientos de la organización.

Para los aspirantes:

• Revise de manera continua su currículo, para garantizar que se encuentre visible en los portales convenientes, que esté actualizado y pueda servir de contacto fácil y rápido.

• Esté preparado de manera continua para una llamada o correo inesperado para participar a un proceso de selección en una organización interesada.

• Las empresas buscan personas con perfiles distintos a lo convencional: candidatos dispuestos a trasladarse a los sitios donde se requiere, personas creativas, ingeniosas, innovadoras, con capacidad de liderazgo, habilidades tecnológicas, trabajo en grupo, seguras de lo que buscan, dispuestas a adaptarse a condiciones difíciles, remuneración variable, entre otros aspectos.

• De ser citado a una entrevista, al menos en las condiciones actuales, es muy probable que le requieran por video llamada, utilizando las múltiples plataformas tecnológicas existentes en el mercado.

• Si está aspirando a un cargo debe estar disponible, así que valide siempre cualquier aspecto que pueda poner en riesgo la participación en el proceso, ya que podría ser la diferencia entre que su hoja de vida sea considerada o simplemente, sea descartada.

• En caso de que sea convocado verifique con anterioridad que el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica requerida.

• También valide el nombre con el cual será identificado y reconocido para la entrevista evitando seudónimos, apodos, diminutivos, entre otros, lo cual puede restar seriedad a su candidatura.

• Revise la sincronización con la hora precisa a la cual es convocado, la ubicación como tal del dispositivo a emplear (computador, tablet, iPad, celular).

• Ubique correctamente la cámara, micrófono y ángulo visual del mismo; así como la disposición y orden del lugar escogido para atender la entrevista como: elementos de aseo, ropa, libros y periódicos, juguetes, entre otros.

• Tenga contemplado un espacio sin distractores que se presentan en el sitio de la entrevista y que la puedan afectar como el ruido, aireación, iluminación, interrupciones de las personas que viven con Usted.

• Así la entrevista sea virtual tenga una correcta presentación personal (peinado, vestuario, maquillaje, uñas, etc.), por considerar que en el momento en que Usted responde, su entrevistador (o entrevistadores) pueden estar tomando atenta nota de otros sutiles aspectos que Usted no contempló y ello puede marcar la diferencia frente a otro u otros candidatos.

• Es claro que el momento actual se hace difícil evolucionar a los retos y cambios que de manera acelerada viven las organizaciones, por lo cual Usted no se debe dejar sorprender, sino que, por el contrario, debe ser precavido porque …de ellos serán las oportunidades.