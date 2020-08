Copa Libertadores: la Conmebol actualiza calendario para reanudar el torneo

Así lo informó este miércoles la Confederación Sudamericana de Fútbol luego de que hiciera la actualización del calendario de partidos de la Copa Conmebol Libertadores, con la aprobación del protocolo de bioseguridad.

La competencia retornará el próximo 15 de septiembre en su fase de grupos, que se prolongará hasta el 22 de octubre.

Calendario de la Conmebol para los equipos colombianos:

16 de septiembre- 5:15 p.m

Internacional Vs. América de Cali – Beira Río

23 de septiembre – 7:30 p.m

América de Cali Vs. Universidad Católica – Pascual Guerrero

29 de septiembre – 7:30 p.m

América de Cali Vs. Internacional – Pascual Guerrero

22 de octubre – 7:30 p.m

Gremio Vs. América de Cali – Arena Do Gremio

16 de septiembre – 7:30 p.m

Medellín Vs- Caracas – Atanasio Girardot

24 de septiembre – 7:00 p.m

Medellín Vs. Boca Juniors – Atanasio Girardot

30 de septiembre – 6:15 p.m

Caracas Vs. Medellín – Estadio Olímpico

22 de octubre – 9:30 p.m

Libertad Vs. Medellín – La Nueva Olla

17 de septiembre – 9:00 p.m

Barcelona Vs. Junior – Monumental Bco Pichincha

22 de septiembre – 7:30 p.m

Junior Vs. Independiente del Valle – Metropolitano

30 de septiembre – 7:30 p.m

Junior Vs. Barcelona – Metropolitano

21 de octubre – 7:30

Flamengo Vs. Junior – Maracaná