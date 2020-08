Kim Jong-un reaparece en público tras ola de rumores de que estaba en coma

–Después de que varios medios surcoreanos reportaran que se encontraba en coma, el líder de Corea del Norte Kim Jong-un, reapareció «sano y salvo» presidiendo una reunión clave del Partido de los Trabajadores (WPK, según sus siglas en inglés), donde se discutió sobre las medidas para minimizar los daños de un poderoso tifón inminente y corregir algunas «deficiencias» en la lucha contra el coronavirus del país.

No es la primera vez que Kimn sobrevive a los rumores. En abril pasado, se reportó que el gobernante había muerto en una operación quirúrgica, no obstante, al mes siguiente reapareció en público.

