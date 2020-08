Leves cambios a Nueva Realidad por Covid-19: Bogotá despierta o trasnochadora, misas de ventana; no habrá clases presenciales

–El Decreto que implanta a partir el primero de septiembre lo que la alcaldesa Claudia López ha denominado como «Nueva Realidad en Bogotá», en el marco de la pandemia del Colvid-19, tuvo algunas modificaciones atendiendo las propuestas formuladas por la ciudadanía y gremios empresariales alrededor del borrador del Decreto.

Entre los cambios principales figuran las siguientes:

-En ciertas zonas de Bogotá que lo requieran, como San Victorino, se podrá instaurar jornadas de Bogotá despierta o Bogotá trasnochadora.

-Para las Iglesias y cultos tendremos dos alternativas para el mes de septiembre:

1. Autoculto

2. Culto desde asómate a la ventana

-Los colegios ya no tendrán clases presenciales en septiembre, por ende liberan parte del cupo epidemiológico que se distribuirá así:

Miércoles a Domingo: Podrá laborar el comercio no esencial. pero con restricción de horario, hasta las 9:00 p.m.

La prohibición de consumo de licor en espacios abiertos y establecimientos de comercio en el Distrito Capital, seguirá rigiendo hasta el 31 de diciembre, pero, de manera excepcional, se autoriza el expendio de bebidas embriagantes cuando se realice como complemento a platos servidos a la mesa por parte de establecimientos y locales gastronómicos autorizados. La venta de bebidas alcohólicas estará restringida en el horario comprendido entre las 9:00 p.m. y las 10:00 a.m.

El proyecto final del Decreto de la Nueva Realidad de Bogotá fue remitido en las últimas horas para aprobación del Ministerio del Interior «con los aportes y sugerencias de la ciudadanía y los gremios», indicó la alcaldesa.

La primera versión de este decreto la conoció la ciudadanía el lunes 24 de agosto y pudieron enviar sus opiniones a la secretaría Jurídica, a través de correo electrónico, hasta el 25 de agosto a las 2:00 p.m.

A continuación publicamos el texto definitivo o final del Decreto:

“Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en elDistrito Capitaly mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19)en el periodo transitorio de nueva realidad”.

ARTÍCULO1.-ARTÍCULO 1.-NUEVA REALIDAD PARA BOGOTÁ

El presente decreto tiene por objeto regular las condiciones que posibiliten a Bogotá D.C. entrar en un periodo transitorio de “nueva realidad” bajo el cual sea posible adelantar la reactivación de los sectores económicos a través de la distribución razonable de las diferentes actividades comerciales, laborales y de servicios, mediante la aplicación de franjas y horarios de funcionamiento, que permitan garantizar que el despliegue de estas actividades no exceda el cupo epidemiológico máximo que puede soportar el distrito capital, protegiendo con esto la vida, la salud, la libertad y demás derechos de los ciudadanos de Bogotá y procurando evitar circunstancias graves de rebrote del COVID-19 que obliguen al regreso de medidas de aislamiento preventivo más restrictivas.

En este sentido, de acuerdo con los deberes y principios establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de 1991, referentes a la solidaridad y la responsabilidad social, al respeto por los derechos ajenos y a la prohibición de abusar de los derechos propios, las condiciones de “nueva realidad” desarrolladas en este decreto imponen a todos los residentes de Bogotá D.C. un comportamiento de corresponsabilidad, autocuidado y de cultura ciudadana frente al acatamiento de las normas sanitarias y de bioseguridad, que permitan conservar las condiciones de salud pública en el distrito capitalen beneficio de toda la ciudadanía.

ARTÍCULO 2. -TURNOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Conforme a los análisis epidemiológicos con el fin de mitigar la propagación del Coronavirus COVID-19 y de minimizar las aglomeraciones en el espacio y el transporte público, los sectores económicos contemplados en el presente decreto deberán funcionar bajo un mecanismo de alternancia por días y horarios los cuales se describen a continuación:

————————————————————————————————————–

Parágrafo primero:

Para efectos del presente artículo se consideran bienes de primera necesidad adicionales a los establecidos en la resolución 78 del 7 de abril de 2020 expedida por los Ministerios de Salud y Protección Social, Comercio,Industria y Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural, los alimentos, bebidas, productos y dispositivos médicos, farmacéuticos, productos de limpieza, desinfección, cuidado y aseo personal.

Parágrafo segundo:

Las grandes superficies y almacenes de cadena, podrán funcionar en su totalidad,siempre y cuando el 50% de sus áreas o de su oferta comercial sea de bienes considerados como esenciales o de primera necesidad. En caso de no cumplir este porcentaje deberán funcionar en la franja horaria comprendida en el literal D del artículo siguiente, es decir de miércoles a domingo.

Los centros comerciales podrán funcionar para permitir el ingreso de personas y vehículos exclusivamente con destino a los establecimientos comerciales que según su naturaleza puedan funcionar en los días y horarios previstos. Deberán garantizar el cumplimiento de las normas y los protocolos de bioseguridad.

Las plazoletas de comida ubicadas en los centros comerciales deberán para su funcionamiento cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 749 y 1050 de 2020.

ARTÍCULO 3.-GARANTÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO.

Para que las normas del periodo transitorio de nueva realidad garanticen el derecho a la salud, el trabajo y la vida digna, para la ejecución de las actividades autorizadas se deberán observar las siguientes reglas, según la actividad que corresponda:

A)Actividades sin restricción de horario o días permitidos. Las actividades que se describen a continuación conforman aquellas que no tienen restricciones por días permitidos u horario:

1.Asistencia y prestación de todo tipo de servicios de salud. Así mismo, el personal en formación en las diferentes áreas de la salud que sean necesarias para adelantar actividades de salud pública y de salud en general asociada al Coronavirus COVID-19.

2.Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado.3.La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud.

4.El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud.

5.Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias.6.Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.

7.La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, (iii) reactivos de laboratorio, ( iv) insumos y productos agrícolas, agroquímicos fertilizantes, plaguicidas, fungicidas y herbicidas y (v) alimentos, medicinas y demás productos para mascotas, así como los elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria y la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes.

8. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y distribución de las industrias manufactureras de bienes de primera necesidad y esenciales.

9. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en, abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales y podrán comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio.

10. Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado. En todo caso, las entidades públicas procurarán que dichas funciones se realicen de manera predominante mediante la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo.

11. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergenciasanitaria por causa del Coronavírus COVID-19 y para la prestación de servicios consulares.

12. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.

13. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar.

14. El funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información-cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas.

15. Las actividades de la industria hotelera, ( Hoteles, apartahoteles y alojamientos por hora) las cuales deberán garantizar en sus zonas comunes un distanciamiento de dos metros entre clientes y cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 1285 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección social.

16. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico. Los centros de contactos y de llamadas deberán establecer su operación mediante la modalidad de teletrabajo en un porcentaje al menos del 50%.

17. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios.

18. El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico,servicio de lavanderíay lavaderos de vehículos automotores. 19.Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de:

(i) Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios) y recuperación de materiales; (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, así como la operación y mantenimiento de minas,(iv) de la cadena logística para la importación y exportación aérea y marítima, zonas francas, empresas de courier internacional y (v) el servicio de internet y telefonía.

20. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa, distribución de los medios de comunicación, actividades de producción cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música.

21.La prestación de servicios:

(i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales de pago, (iv) profesionales de compra y venta de divisas, (v) operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, (vi) chance y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) transporte de valores, (ix) actividades notariales, inmobiliarias, avalúos y de registro de instrumentos públicos, expedición licencias urbanísticas.x)

Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos sociales -BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y Protección Social.

22. El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas de la libertad.

23. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como los usuarios de estas.

24. La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas.

25. Parqueaderos públicos para vehículos.

26. El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en la gestión de actividades que garanticen la protección de derechos fundamentales, colectivos y actuaciones administrativas.

27. Bibliotecas y museos.

28. Las actividades científicas, así como los laboratorios, y espacios de práctica y de investigación de las instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano.

29. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológicay los servicios que prestan los cementerios.

30. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud —OPS-y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud en conexidad con la vida, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.

31. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.32.La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 8 del decreto 1076 de 2020 o norma que lo sustituya.

33. Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento, proyección fílmica, conciertos y artes escénicas realizadas bajo la modalidad de Autocines -autoeventos, autocultos, sin que se generen aglomeraciones, en los términos que establezca el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Parágrafo:

A) Para la autorización de los servicios y actividades que se adelanten en oficinas, las empresas deberán garantizar las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa o similar en al menos un 50% para aquellas labores que no requieran presencialidad o atención al público, y podrán funcionar todos los días de la semana a excepción de los días miércoles y jueves.

B) Actividades restringidas exclusivamente a los días lunes a sábado.Las siguientes actividades podrán realizarse exclusivamente de lunes a sábado y en los horarios y modalidades descritas a continuación:

1. Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de estas en zonas residenciales entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m.

2.Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de estas en zonas no residenciales deberán establecer horario de ingreso deberá estar comprendido en la franja horaria entre las 10:00 am y las 5:00 a.m.

Se exceptúa la intervención de obras civiles y de construcción, las cuales por sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural las cuales no tendrán ningún tipo de restricción de días o de horarios por el tiempo que permanezca dicha condición.

C)Actividades restringidas exclusivamente a los días lunes a jueves. Las siguientes actividades podrán realizarse exclusivamente de lunes a jueves y en los horarios y modalidades descritas a continuación:

1. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y distribución de las industrias manufactureras de bienes diferentes a los de primera necesidad y esenciales, centros de diagnóstico automotriz y de ensayos y análisis técnicos. Su horario de ingreso deberá realizarse en la franja horaria comprendida entre las 10:00 am y las 5:00 a.m.

Se exceptúan aquellos procesos que por sus características de producción no puedan ser suspendidas. 2.Mantenimiento y reparación de vehículos automotore

3. Comercio al por mayor.4.Actividades profesionales, asesorías, técnicas, consultorías, avalúos y de servicios en general, las cuales deberán establecer un porcentaje del 50% en las modalidades de trabajo en casa, teletrebajo o similares.

D) Actividades restringidas los días miércolesa domingo.Las siguientes actividades podrán realizarse exclusivamente demiércoles a domingo.

1. Comercio al por menor de bienes y servicios no considerados esenciales o de primera necesidad.

2. Servicios de peluquería y salones de belleza. Parágrafo:Los establecimientos de comercio que combinen actividad de venta al por mayor y al por menor, solo podrán ejercerla en su totalidad de miércoles a domingo en los horarios establecidos.

La Secretaria Distrital de Gobiernopodrá autorizar jornadas similares a lasde “Bogotá Despierta” y “Bogotá Trasnochadora” para que los establecimientos de comercio de cualquier tipo de bienes y servicios abran sus puertas al público después de las 7:00 p.m. entre los días lunes a domingo.

E) Actividades restringidas los días jueves a domingo entre 5:00 a.m. y 10:00 p.m.

La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, bajo la modalidadde “restaurantes a cielo abierto” coordinado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. También podrán funcionar en locales comerciales bajo este horario siempre y cuando se garantice un distanciamiento físico de dos (2) metros entre los clientes y se cumpla con el protocolo de bioseguridad establecido en las resoluciones 749 y 1050 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección social.

F) Actividades educativas.Las actividades de educación de primera infancia, preescolar, básica primaria, media, secundaria, formación laboral, superior y otros tipos de educación, podrán realizarse los días, lunes, martes, viernes y sábado en los horarios que para tal efecto fije la Secretaría Distrital de Educación y a partir del primer día hábil posterior a la quinta semana de desarrollo institucional, prevista para el periodo comprendido entre el 5 y el 11 de octubre de 2020.

La Secretaria de Educación del Distrito, respecto de la prestación del servicio educativo de primera infancia, preescolar, básica primaria, media y secundaria en los establecimientos educativos oficiales, liderara las acciones requeridas para el retorno gradual, seguro y progresivo a la presencialidad, contando con la concertación con la comunidad educativa y los respectivos gobiernos escolares, y el consentimiento de los padres, acudientes o responsables de su cuidado y la observancia de las medidas de bioseguridad y de conformidad con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.

La Secretaria Distrital de Integración Social determinará lo propio para todos sus servicios. Las actividades educativas tendrán en cuenta la guía y los protocolos definidos, que incluirán aquellas relacionadas con el complemento de la actividad pedagógica, las cuales hacen parte del proceso de formación no curricular y están relacionadas con la promoción de los hábitos de vida saludables.

Dichas actividades se pueden desarrollar dentro o fuera de los establecimientos educativos y deberán acatar las disposiciones sobre medidas de bioseguridad contenidas en el presente decreto y la normatividad expedida por los gobiernos Distrital y Nacional.

En igual forma, se podrán adoptar estrategias alternativas de movilidad escolar, como la del “ al Colegio en Bici”, para facilitar el retorno gradual y progresivo a la presencialidad.Respecto de la prestación del servicio educativo de primera infancia, preescolar, básica primaria, media y secundaria en los establecimientos educativos privados, de formación laboral, superior y otros tipos de educación, la Secretaría de Educación del Distrito facilitará el registro de las actividades que se habiliten para realizar el retorno gradual, seguro y progresivo a la presencialidad, con base en lo adoptado por cada establecimiento educativo.

G) Actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de manera individual. Se permitirá la práctica de actividad física individual en los espacios públicos y parques sin restricción de horarios con uso obligatorio de tapabocas y distanciamiento físico.

Parágrafo

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, autorizará el inicio de actividades relacionadas con el entrenamiento colectivo al aire libre de futbolistas profesionales de conformidad a los protocolos de bioseguridad expedidos por el Gobierno Nacional.

Las actividades físicas relacionadas con Gimnasios, Centros de Acondicionamiento y Preparación Física o similaresque se autoricen para desarrollarse exclusivamente al aire libre en parques abiertos del distrito o espacios abiertos de clubes, deberán ser autorizados previamente por el IDRD y cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos tanto para la actividad como para los escenarios.

La vigilancia de estas actividades estará en cabeza del IDRD con la SecretarÍa de Salud y las Alcaldías locales.De igual forma autorizará la practica deportiva colectiva a nivel profesional y de alto rendimiento que se realice en clubes conforme a los protocolos expedidos por el Gobierno Nacional.

El IDRD establecerá el cronograma de regreso a la realización de estas actividades.

Parágrafo Segundo:

Para los senderos ecológicos ubicados en predios de la EAAB-ESP, que se encuentran localizados en los cerros orientales, administrados y operados por dicha entidad, en los que están permitidas actividades de recreación pasiva, la EAAB-ESP definirá el porcentaje de ocupación de acuerdo con la capacidad de carga ya establecida por la Autoridad Ambiental, los horarios de ingreso, los canales de inscripción e ingreso y los protocolos de bioseguridad que deben cumplir los visitantes.

ARTÍCULO 4.-PICO Y CÉDULA.

Para el ingreso a cualquier establecimiento a realizar actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y por mayor, de servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas,y de prestación de cualquier otro tipo de servicios excepto los de salud, farmacia y servicios funerarios, se atenderá la siguiente condición:

1. En los días impares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito impar.

2. En los días pares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito par.

El control de esta medida estará en cabeza de los establecimientos de comercio o entidades públicas según corresponda.

Parágrafo.

La condición descrita en precedencia no aplicará en los siguientes casos:

a.) Los servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos que para su realización requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas.

b.) La persona que le sirve de apoyo a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieren de acompañamiento para realizar actividades o trámites.

c) Al personal médico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud debidamente identificados.

d) Las actividades que se adelanten en la actividad hotelera, autocines, autoeventos, autocultos y los servicios de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles,los cuales deberán establecer sistemas de reservas para evitar aglomeraciones.

ARTÍCULO 5.-MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.

Los habitantes de Bogotá D.C. y los titulares de actividades económicas deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad: A) Uso obligatorio de tapabocas.

El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la actividad o labor que desempeñen.

La no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar.

B) Distanciamiento físico. En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las personas deberán mantener el distanciamiento de dos (2) metros entre ellas, con el fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus -COVID19. Lo anterior, de conformidad con las instrucciones que en detalle definan los protocolos de bioseguridad dictados por las autoridades del orden nacional y distrital.

C) Medidas de higiene y distanciamiento para el personal, clientes y funcionamiento de los establecimientos y locales que abran al público. El titular de la actividad económica, deberá implementar entre otras, las siguientes medidas para brindar seguridad al personal a su cargo y a sus clientes:

1. Prohibir que el personal se incorpore a sus puestos de trabajo cuando: a. El trabajador esté en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19;

b. El trabajador que, no teniendo síntomas, se encuentre en períodode aislamiento domiciliario por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada con COVID19;

2. Atender la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluidos los protocolos de bioseguridad que expidan las autoridades sanitarias. En ese orden, se asegurará que todos los trabajadores cuenten por lo menos con tapabocas, tengan acceso al lavado de manos con agua y jabón al menos cada tres horas y que tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95% con registro sanitario para la limpieza de manos.

Adicionalmente y dada su alta exposición, los trabajadores que prestan atención al público, deberán usar caretas de protección.

3. Adoptar la logísticanecesaria de manera permanente para: i) evitar aglomeraciones en las zonas circundantes al establecimiento de comercio, ii) garantizar el distanciamiento físico en las filas dentro y fuera del establecimiento iii) prohibir el ingreso o la permanencia de personas que no usen en debida forma el tapabocas. Así mismo deberán disponer para los clientes de alcohol glicerinado para la limpieza de manos.

4. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo presentes se modificarán en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores. Para el cumplimiento de estas medidas podrán contar con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales -ARL.

5. Será obligatorio para los empleadores informar diariamente a través de la plataforma www.bogota.gov.co/reactivacion-economica si alguno de los trabajadores presenta síntomas relacionados COVID-19 tales como fiebre, tos seca, dificultad para respirar, sensación de falta de aire u otros.

En caso que uno de los trabajadores presente alguno de estos síntomas el empleador no permitirá que ejerza sus labores y deberá permitir que permanezca en su hogar por un lapso no inferior a diez(10) días. Al evidenciar que un trabajador cuenta con síntomas deberá de la misma formar reportarlo de manera inmediata a la Entidad Promotora de Salud y a la ARL.

6. Realizar al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros, cestas, grifos y demás elementos de similares características, lo anterior conforme a los parámetros definidos por los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social y por la Secretaría Distrital de Salud.

7. Garantizar una distancia mínima de dos (2) metros entre clientes. En los locales comerciales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un cliente a la vez.

8. Indicar de manera visible al ingreso de sus instalaciones el aforo máximo del lugar, para lo cual deberán garantizar como mínimo un espacio por cada cliente que permita un distanciamiento de cuando menos dos (2) metros entre cada persona, incluyendo al personal que labora en el establecimiento.

Los establecimientos que fijen un aforo mayor al permitido en este artículo o admitan el ingreso de un número mayor de personas, serán objeto de las medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en especial la suspensión de actividad. 9. Restringir el ingreso de personas que estén incumpliendo la medida de pico y cédula establecida en este decreto o los protocolos de bioseguridad previstos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El incumplimiento de la verificación de las medidas en mención por parte de los establecimientos de comercio dará lugar a las sanciones contempladas en este decreto, a las medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en especial la suspensión de actividad.

10. Establecer un horario o condiciones para la atención preferencial de personas mayores de 60 años, mujeres en estado de gestación y personal médico y del sector salud.

11. No poner a disposición de los clientes productos de prueba, salvo que estos se entreguen cerrados para consumo fuera del establecimiento en los horarios definidos para el comercio al por menor y con la observancia de protocolos de bioseguridad.

12. Los establecimientos comerciales que presten servicios, procurarán realizar la atención al público mediante el agendamiento de cita previa, con el fin de evitar la aglomeración en sus instalaciones. 13. En todo caso, atender los protocolos de bioseguridad previstos por el Ministerio de Salud y Protección Social y por la Secretaría Distrital de Salud para la prevención de contagio por COVID-19.

ARTÍCULO 6.-INICIO DE REGISTRO EN LA PLATAFORMA.

Las empresas y establecimientos de comercio que inicien actividades autorizadas en este decreto podrán dar inicio una vez cumplan con el requisito de inscripción de que trata el artículo 1º del decreto distrital128de 2020 en la plataformawww.bogota.gov.co/reactivacion-economica.

ARTÍCULO 7.-TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA.

Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, todas las entidades del sector público y privado deberán programar que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

ARTÍCULO 8-. ZONAS DE AGLOMERACIONES COMERCIALES DE VENTA INFORMALES.

Las zonas de aglomeración de comercio informal de la ciudad, tendrán un tratamiento y cuidado especial con cerramientos y aperturasde alternancia por días y horarios, según determine las Secretaria Distrital de Gobierno.

PARÁGRAFO.

Cualquier tratamiento y cuiado especial previsto en este artículo no reconoce ningún tipo de titularidad del dominio ni posesión ni derecho sobre el espacio público.ARTÍCULO

9.-OCUPACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO –SITP.

Con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio público de transporte en sus diferentes componentes y modalidades, se autoriza la ocupación del Sistema en un 50% en promedio. El esquema operacional cumplirá las medidas de bioseguridad que se dicten por parte de las autoridades competentes en el distrito.

ARTÍCULO 10.-ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

La Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de Salud dará continuidad a la estrategia de Zonas de Cuidado Especial, en los casos en que el monitoreo epidemiológico así lo requiera, fortalecerá la estrategia de rastreo, vigilancia y cercos epidemiológicos. Igualmente definirá las medidas tendientes a reducir el riesgo en población de mayor vulnerabilidad por condiciones crónicas, así como las orientaciones para la operación de servicios de salud.

ARTÍCULO 11.-CONSUMO BEBIDAS EMBRIAGANTES.

Prohibir el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio en el Distrito Capital a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1º de septiembre de 2020, hasta las once y cincuenta y nueve horas (11:59 p.m.) del día 31 de diciembrede 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

De manera excepcional se autoriza el expendio de bebidas embriagantes cuando se realice como complemento a platos servidos a la mesa por parte de establecimientos y locales gastronómicos autorizados en el artículo segundo de este decreto. La venta de bebidas alcohólicas estará restringida en el horario comprendido entre las 9:00 p.m. y las 10:00 a.m.

ARTÍCULO 12. RESTRICCIONES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.

Los establecimientos y locales comerciales, tales como bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juego de video tendrán restringido su funcionamiento.

ARTÍCULO 13.-AGLOMERACIONES Y MANIFESTACIONES.

Restringir cualquier tipo de aglomeración de personas en el espacio público que faciliten la propagación del COVID-19.

El cumplimiento de esta medida deberá ser monitoreado por las autoridades con el fin de garantizar la vida y la salubridad pública, y en cualquier caso su incumplimiento podrá acarrear el cierre de la actividad o la disolución de la aglomeración.

ARTÍCULO 14.-Vigencia.

El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el artículo 5 del Decreto Distrital 143 de 2020, modificado por el artículo 1 delDecreto Distrital 164 de 2020,el artículo 10 del Decreto Distrital 169 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 179 de 2020y el Decreto Distrital 186 de 2020, este último a partir de las cero (00:00) horas del 27 de agosto de 2020.

PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. Dado en Bogotá, D.C.,

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ, Alcaldesa Mayor

LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑOS, ecretario Distrital de Gobierno

MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA, Secretario Distrital de Desarrollo Económico

ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ Secretario Distrital de Salud