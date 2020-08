Mauricio y Palodeagua sorprenden con su nuevo sencillo ‘Dame’

Luego del gran éxito conseguido con “No Me Mientas”, el artista colombiano Mauricio y Palodeagua nos presenta su nuevo sencillo titulado ¨Dame¨, la segunda entrega de lo que será su nuevo álbum y que se estrenará en los próximos meses.

DAME es un tema compuesto y escrito por Mauricio y Gerson Franco, una mezcla entre fiesta, alegría y melancolía. Con una fusión de rap, mozambique y son caribe, toda una mezcla que nos invita a vivir a fondo cada momento con las personas amadas. Un hermoso mensaje muy acorde a este instante que estamos viviendo.

Un tema de amor, lleno de romanticismo y que habla de cuando se encuentra el amor, como lo dice su letra ¨Cuando no estas, la vida se me va¨, y como lo dice Mauricio, un tema dedicada a Kathy su esposa “ya encontré a mi gran amor y no la dejará jamás”.

Este sencillo fue realizado en medio de la cuarentena, la producción musical fue hecha por el propio Mauricio, y el vídeo se hizo de forma digital. Un nuevo tema con el cual Mauricio y Palodeagua nos sigue conquistando y entreteniendo en estos momentos de encierro.

DAME y NO ME MIENTAS harán parte de la nueva producción discográfica de Mauricio y Palodeagua que llevará por nombre «La Vida Gira», 8 canciones de amor y desamor, pero con profundidad, en algunas canciones invitando a la reflexión y al pensamiento mucho más profundo. «Estamos en una etapa donde todo está cambiando, los cambios son naturales y necesarios en los seres humanos», puntualiza Mauricio.