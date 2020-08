Recomendaciones para tratar el COVID-19 en casa

Si tiene la enfermedad de COVID-19 y está en casa cuidando de sí mismo o de un familiar enfermo, posiblemente le surjan varias dudas. ¿Cómo saber cuándo se necesita atención médica de urgencia? ¿Cuánto tiempo es necesario aislarse de los demás? ¿Qué se puede hacer para evitar propagar el virus? ¿Cómo apoyar a un familiar enfermo?.

A continuación, expertos de Mayo Clinic comparten las recomendaciones que necesita saber para tratar la COVid-19 en casa.

Tratamiento en casa

La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 sufren una enfermedad leve y pueden recuperarse en casa. Los síntomas pueden durar unos días y los enfermos se sienten mejor en cuestión de una semana. El tratamiento tiene por objeto aliviar los síntomas y hacer reposo, ingerir líquidos y tomar analgésicos.

Hay que seguir las recomendaciones del proveedor de atención médica respecto a los cuidados y el aislamiento en casa, sea el suyo mismo o el de un familiar. Hable con su médico de confianza si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento. Ayude al enfermo a abastecerse de alimentos, recibir algún medicamento y, de ser necesario, atender a las mascotas.

Es importante también considerar cómo el cuidado del enfermo puede afectar su propia salud. Si usted es mayor o sufre una enfermedad crónica, como diabetes o una afección cardíaca o pulmonar, podría tener más riesgo de enfermar gravemente por la COVID-19. En ese caso, tal vez desee considerar aislarse del enfermo y encontrar otra persona que pueda cuidarlo.

Signos que advierten una emergencia médica

Controle atentamente sus síntomas o los de su familiar para ver si empeoran. Si usted o el enfermo de COVID-19 presentan signos que advierten la proximidad de una emergencia médica, es preciso atenderlos de forma inmediata. Llame al número local para emergencias si el enfermo no puede despertar o si observa algún signo urgente, incluidos los siguientes:

Problemas para respirar.

Dolor o presión constantes en el pecho.

Estado de confusión que no había antes.

Labios o cara de color azulado.

Recomendaciones de protección de los demás cuando uno es el enfermo

Si está enfermo con COVID-19, usted puede ayudar a evitar que la infección se propague, para ello siga estas recomendaciones:

Permanezca en casa, sin ir al trabajo, la escuela ni zonas públicas y solamente salga para recibir atención médica.

Evite usar transporte público, servicios de transporte compartido y taxis.

Permanezca en una sola habitación y apartado del resto de la familia hasta el máximo posible. Es decir, coma en su habitación, abra las ventanas para permitir que circule el aire y, de ser posible, use otro baño aparte.

Evite las áreas compartidas de la casa hasta el máximo posible. Si está dentro de un área compartida, limite sus movimientos. Mantenga bien ventilada la cocina y otras áreas compartidas. Permanezca a una distancia mínima de 2 metros (6 pies) de los demás familiares.

Limpie diariamente las superficies que se tocan a menudo en su habitación y en su baño, como los pomos de las puertas, los interruptores de luz, los dispositivos electrónicos y las encimeras.

Evite compartir artículos personales de uso doméstico, como platos, toallas, sábanas y dispositivos electrónicos.

Use una mascarilla en la cara cuando esté cerca de otras personas y cámbiesela a diario.

Si no puede usar una mascarilla en la cara, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el codo para toser o estornudar. Luego, bote el pañuelo desechable o lave el pañuelo de tela.

Lávese a menudo las manos con agua y jabón durante 20 segundos, por lo menos, o use un desinfectante que contenga al menos un 60 por ciento de alcohol.