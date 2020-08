¿Temores para salir de casa?, siga estas recomendaciones

Luego de los anuncios realizados por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acerca de la Nueva Realidad, son muchas los miedos que salen a flote. Uno de ellos es cómo enfrentar los temores al salir en época de pandemia.

“Todas las personas no reaccionan igual ante la posibilidad de retomar las actividades fuera de casa, después del aislamiento preventivo obligatorio. Están las personas que sienten miedo o ansiedad ante la posibilidad de salir, y, por tanto, no querrán hacerlo aun cuando sea necesario dadas sus actividades laborales. También estarán quienes se sienten cómodas, seguras y vinculadas fuertemente a sus familiares en casa, y tal vez, prefieran no tener que salir y por otro lado, habrá quienes sientan alivio y tranquilidad ante la posibilidad de salir”, dijo Nubia Esperanza Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social.

En cualquiera que sea el caso, estrategias como el diálogo, la comunicación, la familia y la ayuda profesional, son fundamentales para retomar las diferentes actividades en tiempos de covid-19.

“Durante y después de un periodo de aislamiento, la salud mental se convierte en un factor importante. Es el regresar a una “nueva normalidad” cargada de medidas de autocuidado después de estar en casa con el objetivo de controlar la epidemia de covid-19”, explicó Bautista.

La experta hace las siguientes recomendaciones para que tengas en cuenta antes y después de tener que salir a la calle:

Antes de salir de casa

Las personas deben identificar sus pensamientos, emociones, sentimientos y de ser necesario hablar del tema y buscar ayuda.

Busca en tu entorno una persona de confianza con quien puedas hablar sobre lo que estas sintiendo ante la nueva situación, desahógate y escucha también lo que puede estar pensando o sintiendo la otra persona sobre la misma.

Hazlo sin temor a ser juzgado o criticado, puede que esa persona también necesite hablar sobre el tema.

Si prefieres, escribe sobre esas emociones, pensamientos o sentimientos.

En la familia hay una oportunidad para hablar, desahogarte y escuchar a los demás, donde se deben incluir a los niños, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad.

“En ocasiones no es fácil hablar sobre lo que se siente o piensa, así que ofrécele a tus familiares la oportunidad de hablar; o más que preguntar directamente, coménteles cómo los ve. Por ejemplo, “te veo triste, callado(a) o preocupado(a)”, ¿quieres que hablemos sobre esto que te preocupa?”, recomendó Bautista.

Recomendaciones fuera de la casa

La comunicación es importante cuando se está fuera de casa, ayuda a mantener el vínculo familiar y a reducir sus preocupaciones por el bienestar de quienes se quedan.

Si observas que alguna persona a tu alrededor no está siguiendo las recomendaciones de protección personal y esto te pone en riesgo, con respeto, recuérdale la importancia de cuidarse y cuidar a las demás personas.

Si sientes que puedes entrar en pánico ante un posible riesgo, deja aquello que estas realizando y respira lento y pausado, tómate 4 segundos al inhalar y 4 segundos al exhalar. Recuerda que parar para respirar te ayuda a manejar tus emociones.

De regreso a casa

Toma un descanso e identifica cómo te sientes después de cada salida. Si algo te incomodó o no te hizo sentir bien, evalúa qué sería importante ajustar para las siguientes salidas de casa.

Conversa con tu familia sobre los principales acontecimientos en casa durante tu ausencia y cuéntales las diferentes situaciones que viviste fuera del hogar.