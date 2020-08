Senado elige en sesión presencial al nuevo Procurador General de la Nación

–En sesión estrictamente presencial, el Senado de la República elige este jueves al nuevo Procurador General de la Nación de la terna integrada por Wilson Ruíz, seleccionado por la Corte Suprema de Justicia; Juan Carlos Cortés, ternado por el Consejo de Estado; y Margarita Cabello, exministra de Justicia, candidatizada por el presidente Iván Duque.

El presidente del Senado Arturo Char Chaljub, notificó que acatando el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación y el debido acompañamiento de las autoridades sanitarias, la sesión plenaria convocada para las 11 de la mañana de este jueves 27 de agosto para la elección del Procurador General de la Nación y del Magistrado de la Corte Constitucional será estrictamente presencial.

Por lo anterior, la Secretaría General del Senado, expidió una circular con las medidas y protocolos de bioseguridad para los honorables senadores en la que explica que solo ingresarán al Capitolio Nacional los honorables congresistas, los seis candidatos y los funcionarios determinados por la Secretaría General y la Dirección General Administrativa. No se permitirá el ingreso de escoltas, funcionarios, UTL, contratistas e invitados, etc. No habrá ingreso de vehículos.

Habrá transmisión en directo por el Canal Congreso y Youtube: Canal Congreso Colombia. Los medios de comunicación y periodistas tendrán ingreso a la plataforma zoom en una sala especial y recibirán la información, a través de la Oficina de Información y Prensa.