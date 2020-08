Tutela ordena a Nueva EPS entregar medicamentos a adulto mayor

Una acción de tutela elaborada por la Personería de Bogotá logró que el Juzgado Dieciocho Administrativo ordenara a la Nueva EPS y la Droguerías Colsubsidio la entrega a domicilio de los medicamentos formulados, al señor Abel Parra Arias, de 94 años, para proteger sus derechos a la salud y a la vida.

Al paciente le formularon y aprobaron en la EPS la entrega de los medicamentos Levotiroxina sódica 75 MCG y quetiapina 25 mg desde abril del presente año, pero no le fueron entregadas. En mayo, la droguería, luego de varias solicitudes informó que estaban en alistamiento. Llegó junio, pero los medicamentos se entregaron.

Ante la demora y la obligación de su suministro a domicilio en plena pandemia, por ser un adulto mayo, la Personería le elaboró una tutela. Luego de cuatro meses de demoras, a mediados de julio el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó su entrega sin ninguna dilación, para controlar la sintomatología y afecciones derivadas de sus enfermedades. Además, ordenó que se le continúen entregando por el tiempo que su médico tratante lo considere necesario.

No obstante, sólo le llevaron algunos medicamentos que están en el Plan Obligatorio de Salud, pero los ordenados por la tutela, que son no POS, cinco meses después, aún no son entregados.

Ante el hecho, la Personería elaboró un escrito de desacato para que se obligue al cumplimiento estricto de la orden judicial, se protejan los derechos del señor Abel Parra ni se ponga en riesgo su salud y vida.