Cuarentena por Covid-19 agravó problemas económicos y sociales de los colombianos, según encuesta del DANE

–El 23 por ciento de los hogares colombianos tuvo que reducir de tres a dos comidas al día y más del 10 por ciento de dos a una comida, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, según la encuesta Pulso Social realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.



En materia de seguridad alimentaria, la mayoría de los hogares reporta que antes de la cuarentena tenían dos o tres comidas al día, el 77.55% de los hogares continúan igual, el 10.27% de los hogares solo tienen para una comida al día.

Según el sondeo, el 40% de los hogares manifestó sentir preocupación por la coyuntura generada por la pandemia, mientras que al 11.2% declaró que la situación le generó irritabilidad.

Adicionalmente, la encuesta estableció que el 19,0 por ciento de los consultados experimentó problemas para dormir, siendo las mujeres, con un 20 %, las que tienen más dificultades para conciliar el sueño.

El 40,4% sintió preocupación o nerviosismo en los siete días previos a la encuesta; mientras que el 22,5% sintió tristeza y el 18,7%, cansancio.

La Encuesta Pulso Social la realizó el DANE, con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF, para obtener información sobre el impacto de la situación generada por el Covid-19 en la sociedad colombiana en los siguientes aspectos: confianza del consumidor; bienestar subjetivo; redes de apoyo de los hogares; bienestar de los hogares que cuentan con niños, niñas y adolescentes; y el conocimiento y acceso a las políticas nacionales y locales de apoyo a los hogares.

La cobertura geográfica del estudio abarcó 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería, y Quibdó.

En el módulo de Confianza del consumidor de la Encuesta Pulso Social se incluyeron cinco preguntas sobre el comportamiento de la economía del hogar (presente/futura), de la economía en general (presente/futura) y de la capacidad de consumo de bienes duraderos. Estas cinco preguntas componen el Indicador de Confianza del Consumidor -ICC-, y tienen opciones de respuesta con ponderadores diferenciados con el propósito de capturar adecuadamente las percepciones de confianza.

En consecuencia, en julio de 2020 el Indicador de Confianza del Consumidor -ICC- en el total de personas que hacen parte de la jefatura del hogar (jefes de hogar y sus cónyuges) en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 28,89. Por sexo, el ICC en los hombres fue de 28,83 y en las mujeres fue de 28,92.

Estos son otros resultados de la encuesta:

En las 23 ciudades, el 59,8% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar (jefes de hogar y sus cónyuges) consideraron en julio de 2020 que la situación económica de su hogar, en comparación con la vivida hace 12 meses, estaba peor; el 23,7% afirmó que estaba igual; y el 13,3% que estaba mucho peor.

Al indagar sobre cómo será la situación económica del hogar dentro de 12 meses comparada con la presentada en julio de 2020, el 34,9% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar respondieron que dicha situación será igual; el 30,1% sostuvo que será mejor; y para el 26,7% será peor.

En julio de 2020, el 59,8% de las personas que hacen parte de la jefatura de los hogares en el país sostuvo que la situación económica de su hogar era peor frente a la presentada hace 12 meses; el 23,7% afirmó que era igual.

En comparación con los 12 meses anteriores, el 43,1% de las personas que hacen parte de la jefatura de hogar afirmó que los precios en el país aumentarán mucho en los siguientes 12 meses, el 23,6% sostuvo que aumentarán poco, y para el 15,2% aumentarán igual.

. El 64,1% de las personas que hacen parte de la jefatura de hogar en las 23 ciudades sostuvo en julio de 2020 que no tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos, el 8,2% sí la tiene, y el 27,6% afirmó que no tiene ingresos.

• Para el 44,2% de estas personas, el empleo en el país disminuirá mucho en los próximos 12 meses, el 25,3% sostuvo que disminuirá poco, y el 15,8% dijo que aumentará poco.

. El 38,0% de las mujeres sienten sobrecarga en tareas del hogar, en comparación con la rutina que llevaban antes del aislamiento preventivo. En cuanto a las tareas laborales, el 23,2% de los hombres se sienten sobrecargados.

• El 60,5% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar en las 23 ciudades afirmó que en julio de 2020 su estado de salud era bueno, para el 20,7% era regular, para el 15,3% era muy bueno, el 2,8% sostuvo que era malo, y el 0,6% afirmó que era muy malo.

Por otra parte, el 72,6% de las personas que conforman la jefatura de los hogares en las 23 ciudades confirmó que estaría interesado en aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Por sexo, este porcentaje se incrementa al 76,2% en los hombres, y se reduce al 70,5% en las mujeres.

En comparación con la rutina diaria que realizaba antes del inicio de la cuarentena o aislamiento preventivo, el 40,6% sintió durante los siete días previos a la encuesta que no estaba más sobrecargado con las tareas laborales, el 20,9% afirmó que sí lo estaba, y el 38,5% sostuvo que no realizaba tareas laborales o que no tenía empleo.

De igual manera, el 59,9% dijo que en los siete días anteriores a la encuesta no tenía una sobrecarga en los oficios del hogar, frente a la rutina diaria que tenía antes de la cuarentena o aislamiento preventivo; el 32,6% sostuvo que sí tenía dicha sobrecarga, y el 7,5% no realizaba tareas del hogar.

Al indagar sobre las actividades que ha realizado en los siete días anteriores a la encuesta para sentirse mejor, el 70,2% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar habló con la familia o los amigos, el 37,5% se enfocó en una actividad que tenía que hacer, y el 33,5% realizó actividades físicas.

Así mismo, el 40,4% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar sintió preocupación o nerviosismo en los siete días previos a la encuesta; el 22,5% sintió tristeza; el 19,0% presentó dificultades para dormir; el 18,7%, cansancio; el 16,4%, dolores de cabeza o estomacales; y el 13,6%, soledad.

La Encuesta Pulso Social evidenció que, desde que se implementó la cuarentena, el 42,0% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar tuvieron que dejar de asistir a consultas médicas, el 20,3% a citas odontológicas, el 15,2% a tratamientos médicos, y el 14,3% a reclamar medicamentos.

El 87,9% de las personas que hacen parte de la jefatura de los hogares sostuvo que los niños y niñas de su hogar continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que cerraron las escuelas y colegios; el 5,2% afirmó que no las continuaron; y el 6,8% dijo que los niños y niñas del hogar no asistían ni realizaban actividades educativas o de aprendizaje.

Al indagar el por qué los niños y niñas del hogar no continuaron con las actividades educativas o de aprendizaje, el 31,8% respondió que no podía pagar la pensión por la reducción de ingresos económicos debido a la emergencia por el COVID-19; el 22,3% dijo que la institución educativa estaba cerrada por el COVID-19 y no había clases virtuales; y el 21,5% argumentó que la institución educativa sí ofrecía clases virtuales pero el hogar no contaba con dispositivos como computador, tablet o celular.