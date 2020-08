Durante cuarentena estricta por localidades en Bogotá se impusieron 70.072 comparendos de tránsito

Entre el 13 de julio y el 26 de agosto de 2020, las autoridades distritales realizaron jornadas pedagógicas a los ciudadanos para incentivar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la importancia de cuidarse y quedarse en casa.

Durante mes y medio, además de estas actividades de sensibilización, también se realizaron operativos de control y vigilancia desde la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para sancionar a quienes incumplieron las medidas. Entre el 13 de julio y el 26 de agosto de 2020, se impusieron en total 70.072 comparendos por infringir las normas de tránsito en las 19 localidades que estuvieron en cuarentena estricta, se implementaron distintos puestos de control y se contaron con unidades de tránsito vigilando y cuidando estas zonas de Bogotá.

Las infracciones de tránsito que más se cometieron durante este periodo fueron estacionar en sitios prohibidos (C02), transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos (C14), peatones y ciclistas incumpliendo las normas de tránsito (G02), no acatar los requerimientos de los policías de tránsito (C31) y obstaculizar la vía o poner en riesgo a otros (H03).

Tipo de infracción Número de comparendos C02 18.290 C14 9.095 G02 7.108 C31 4.778 H03 3.311

Tabla 1: Número de comparendos por tipo de infracción de tránsito. Fuente: SDM.

Entre las excusas más comunes que daban los ciudadanos al ser sorprendidos por los policías de tránsito estaban: “estoy haciéndole un favor a un amigo de transportarlo”; “estoy en mi vehículo con la familia haciendo mercado para poder cargar con todos los paquetes” y “dejé solo mi vehículo por unos pocos minutos, pero el carro no estaba mal parqueado”.

Entre el 20 de marzo cuando comenzó la cuarentena y el 26 de agosto cuando finalizó en Bogotá, se contabilizaron en total 27.035 comparendos y 6.039 vehículos inmovilizados por no cumplir con el aislamiento obligatorio. De los cuales, 9.630 fueron sanciones a motociclistas y 17.405 a conductores de vehículos. De las inmovilizaciones, 4.723 corresponden a motos y 1.316 a carros particulares.

Entre el 13 de julio cuando comenzó la cuarentena estricta por localidades y el 26 de agosto cuando se suspendió, se contabilizaron en total 9.766 comparendos y 2.695 vehículos inmovilizados por circular sin estar dentro de las excepciones.

Controles por grupos de localidades

La cuarentena estricta por localidades inició el pasado 13 de julio con Chapinero, Los Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme y finalizó el 26 de julio.

En este primer grupo tenemos 9.850 comparendos principalmente por transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos (C14), estacionar en sitios prohibidos (C02), peatones y ciclistas incumpliendo las normas de tránsito (G02), no acatar los requerimientos de los policías de tránsito (C31) y obstaculizar la vía o poner en riesgo a otros (H03).

Tipo de infracción Número de comparendos C14 1.498 C02 1.269 G02 1.151 C31 888 H03 641

Tabla 2: Número de comparendos por tipo de infracción de tránsito. Fuente: SDM.

Desde el 23 de julio hasta el 6 de agosto inició la cuarentena estricta en las localidades de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, que estaba prevista para iniciar el 27 de julio. En este tiempo, se reportaron 10.360 infracciones principalmente por transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos (C14), estacionar en sitios prohibidos (C02), peatones y ciclistas incumpliendo las normas de tránsito (G02), obstaculizar la vía o poner en riesgo a otros (H03) y por conducir un vehículo excediendo su cupo (C15).

Tipo de infracción Número de comparendos C14 1.946 C02 1.921 G02 1.125 H03 559 C15 442

Tabla 3: Número de comparendos por tipo de infracción de tránsito. Fuente: SDM.

Un tercer grupo desde el 31 de julio al 14 de agosto le correspondió a Suba, Engativá y Barrios Unidos guardar cuarentena estricta. En estas localidades fueron sancionados 4.748 conductores principalmente por estacionar en sitios prohibidos (C02), transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos (C14), peatones y ciclistas incumpliendo las normas de tránsito (G02), obstaculizar la vía o poner en riesgo a otros (H03) y conducir motocicleta inclumpliendo las normas establecidas (C24).

Tipo de infracción Número de comparendos C02 810 C14 809 G02 677 H03 328 C24 212

Tabla 4: Número de comparendos por tipo de infracción de tránsito. Fuente: SDM.

Finalmente, un cuarto grupo desde el 16 al 30 de agosto en: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda y Antonio Nariño, también entraron en aislamiento obligatorio con el fin de mitigar la propagación del covid-19. De hecho, el pasado lunes a la medianoche (24 de agosto) terminaron su cuarentena las localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño. Y, este miércoles, finalizó su aislamiento Chapinero, Teusaquillo, La Candelaria, Santa Fe y Barrios Unidos. Esto se debe a que el Distrito anunció que terminaría el confinamiento obligatorio en toda la ciudad a partir del 26 de agosto a la media noche debido a la reducción de la velocidad de contagio en la capital.

Los resultados de controles dan cuenta de 6.112 órdenes de comparendos en estas zonas, principalmente por estacionar en sitios prohibidos (C02), transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos (C14), peatones y ciclistas incumpliendo las normas de tránsito (G02), no tener el vehículo en óptimas condiciones (C35) y no acatar los requerimientos de los policías de tránsito (C31).

Tipo de infracción Número de comparendos C02 1.139 C14 890 G02 553 C35 512 C31 502

Tabla 5: Número de comparendos por tipo de infracción de tránsito. Fuente: SDM.

Entre las localidades que mejor comportamiento ciudadano tuvieron durante la cuarentena estricta están: Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y la Candelaria, debido al bajo número de imposición de comparendos en este periodo. Sin embargo, le hacemos un llamado a los habitantes de las localidades de Bosa, Suba, Kennedy y Chapinero donde se impusieron la mayoría de las sanciones, para que se cuiden y apliquen los protocolos de bioseguridad durante la Nueva Realidad en Bogotá.

Las entidades distritales destacan el buen comportamiento y la colaboración de la mayoría de los ciudadanos al acatar e implementar las medidas de cuidado, preponderar la protección de la salud y quedarse en casa durante estos meses de cuarentena. Estas actitudes permitieron salvar miles de vidas, evitar el colapso del sistema de salud y controlar el pico de la pandemia.

Es importante recordarle a la ciudadanía la importancia de continuar acatando las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas en todos los medios de transporte, lavado de manos frecuente, el distanciamiento físico y en caso de tener síntomas, mantener una cuarentena voluntaria en el hogar por un mínimo de 10 días.