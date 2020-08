Carolina Urrutia, Secretaria de Ambiente de Bogotá, informó que dio positivo para COVID-19

Ella misma informó por medio de twitter que se encuentra bien de salud. La Secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, indicó que: “Hoy los resultados de una prueba confirmaron lo que me decían mis síntomas (leves) hace unos días: me pegó el #COVID19”.

Urrutia escribió también: “mi familia y yo estamos bien, cuidándonos y aislados. Me siento bien y con el apoyo del equipo de Ambiente Bogotá voy a seguir trabajando en la virtualidad”.

Ya son varios los funcionarios distritales que han informado que son positivos para Covid 19. Entre ellos el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero,

De igual manera la secretaria privada de la alcaldesa e Boogtpa, Claudia López, informó que había contraído la enfermedad.

El otro funcionario conocido que adquirió el virus es Nestor Daniel García, director de diálogo de la Secretaria de Gobierno.

Hoy los resultados de una prueba confirmaron lo que me decían mis síntomas (leves) hace unos días: me pegó el #COVID19. Mi familia y yo estamos bien, cuidándonos y aislados. Me siento bien y con el apoyo del equipo de @Ambientebogota voy a seguir trabajando en la virtualidad.

— Carolina Urrutia Vásquez (@colinita) August 28, 2020