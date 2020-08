Duque anuncia la creación de Comisión de Alto Nivel para la reactivación empresarial

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció la creación de una Comisión de Alto Nivel para la reactivación del sector empresarial del país en medio de la coyuntura causada por la pandemia del covid-19.

“Hoy, también, quiero dejar anunciado la creación de un grupo de alto nivel, donde está el sector público y el sector privado, para la reactivación empresarial”, dijo el Mandatario.

Así lo afirmó el Jefe de Estado durante su intervención en la clausura del 5° Congreso Empresarial Colombiano (CEC) y la 76ª Asamblea de Afiliados de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde explicó que este grupo escuchará las propuestas e ideas y construirá una hoja de ruta en conjunto.

A renglón seguido, el Presidente Duque informó que ya dio instrucciones a su equipo de Gobierno para habilitar líneas de crédito con garantías.

“De cara a esta nueva etapa, que empieza a partir del 1º de septiembre, y reconociendo que vamos a extender el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) hasta el mes de diciembre, también, habilitar las líneas de crédito con garantías, ojalá entre el 80% y el 90%, para que lo que antes era protección de nómina, también pueda mutar y transformarse hacia capital de trabajo”, dijo.

“Que habilitemos líneas de garantías, a través de bonos, donde podamos nosotros también tener garantías cercanas al 70% o si es el caso algo superior y que nos permita integrar las medidas de salvamento, ayuda, protección y estímulo con el desarrollo de los mercados de capital”, agregó.

La idea, según el jefe de Estado, es “llegarle de manera directa al pequeño y mediano empresario, sobre todo al pequeño y al micro, a través de mecanismos especializados con Bancóldex”.

“Estas son medidas que están ahí, medidas que seguiremos profundizando y muchas que vamos a trabajar con ustedes”, recalcó.

Nuevo ‘Compromiso por el Futuro de Colombia’

Durante su intervención, el Presidente Iván Duque hizo un recuento de los logros conseguidos durante su administración en materia económica, tributaria y social durante 2019, y de los desafíos de 2020.

Así mismo, destacó la importancia del sector privado para la recuperación de la economía colombiana, que ha sido afectada por el covid-19, y su rol en la creación de empleos en el país.

“Hoy reafirmo ante la ANDI y ante todos los empresarios de Colombia (micro, pequeños, medianos y grandes) que vamos a salir adelante, que tenemos momentos de desafíos, sí, pero no nos intimidamos, no nos arredramos”, aseveró.

En ese contexto, el Jefe de Estado invitó a los empresarios a trabajar juntos por el nuevo ‘Compromiso por el Futuro de Colombia’, que nace en tiempos de pandemia y se ejecutará entre 2020 y 2022.

El plan de reactivación económica y social, que prevé inversiones por $100 billones y la generación de un millón de empleos directos e indirectos, tendrá como eje transversal la superación de los efectos de la pandemia por covid-19 y el fortalecimiento histórico del sector salud, sin olvidar las grandes metas que el Gobierno se fijó desde el comienzo para el cuatrienio.

“Ya empezamos una nueva etapa y está el ‘Compromiso por Colombia’ activado. Ahora entre todos y con la creación, también, de esta Comisión de Alto Nivel para la reactivación empresarial, pongámonos en esa tarea: la de ser un país que construye y no se deja destruir, la de ser un país de soluciones y no de agresiones; la de ser un país de avanzar y no de parar”, puntualizó.