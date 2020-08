‘Wakanda’ de luto tras muerte del ‘rey Tchalla’ Chadwick Boseman

El actor estadounidense Chadwick Boseman, protagonista de la exitosa película de superhéroes Pantera Negra, murió de cáncer de colon. El actor falleció en su casa de Los Ángeles acompañado por su esposa y su familia.

Boseman nunca habló en público de su enfermedad, diagnosticada en 2016.

Sus fans mostraron preocupación por su estado de salud al verlo visiblemente más delgado en sus últimas apariciones.

«Un verdadero luchador. Chadwick perseveró y participó en muchas de las películas que ustedes tanto disfrutaron», dijo su familia en un comunicado.

«Todas fueron filmadas durante y entre incontables operaciones y sesiones de quimioterapia. El honor de su vida fue encarnar al rey T’Challa en Black Panther», agregó.

Boseman también dio vida en el cine a otros dos íconos negros: el jugador de béisbol Jackie Robinson en 2013 en la película 42 y al músico James Brown en 2014 en Get On Up.

Precisamente este viernes las Grandes Ligas de béisbol de Estados Unidos conmemoraron el día de Jackie Robinson, una de las primeras estrellas negras del deporte de la pelota.

El éxito de «Black Panther»

Pero Boseman será recordado sobre todo por liderar el reparto de Black Panther (2018), la primera película protagonizada por un superhéroe negro y la primera cinta basada en un cómic en lograr una nominación a mejor filme en los Oscar.

La historia se desarrolla en un el reino ficticio africano de Wakanda, que cuenta con la tecnología más avanzada del mundo.

La cinta fue aclamada tanto por la crítica como por la audiencia y recaudó más de US$1.000 millones a nivel global.

También fue vista como un hito cultural por su elenco de actores y actrices negros, así como el director, Ryan Coogler.

Boseman dijo el año pasado que la película había cambiado lo que significa ser «joven, negro y talentoso».

Al encarnar al rey T’Challa, participó en otras películas del universo Marvel como Captain America («Capitán América») o Avengers(«Los Vengadores»).

Recientemente Boseman actuó en la última película de Spike Lee, Da 5 Bloods, y estaba previsto que volviera a protagonizar en 2022 la secuela de Black Panther.