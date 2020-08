Colombia ha respondido a la pandemia contagiando la solidaridad: Duque

El Presidente Iván Duque Márquez participó este domingo en la edición número 42 de la Caminata de la Solidaridad, que se llevó a cabo de forma virtual, debido a la pandemia, y dijo que ante la situación, ‘Colombia ha respondido contagiando la solidaridad’.

El Jefe de Estado destacó la labor desarrollada por la Fundación Solidaridad por Colombia, organizadora de la Caminata, y que fue creada por doña Nydia Quintero de Balcázar.

‘Hoy, en esta marcha virtual de Solidaridad por Colombia, sabemos que hay 42 años de trabajo al servicio de nuestro país y esperamos que sean muchos más. Pero esperamos también que la solidaridad que está libre de los egos y de las ambiciones, y que busca aportarle a la vida del otro, sea lo que nos haga transitar por el momento complejo de una pandemia, pero reactivarnos, motivarnos, transformarnos y mirar hacia el futuro con un nuevo lente’, expresó.

El Mandatario asistió en compañía de la Primera Dama, María Juliana Ruiz, a quien la Fundación Solidaridad por Colombia condecoró en reconocimiento a la campaña ‘Ayudar Nos Hace Bien’, que lanzó el pasado 25 de marzo, con la meta de reunir un millón de mercados para los colombianos más vulnerables, que está a punto de cumplirse.

Señaló que ‘la solidaridad es un término y un valor que ha protagonizado este año 2020’, cuando muchas personas en el mundo han perdido a sus seres queridos y también muchas han quedado sin empleo.

Sin embargo, anotó que en medio de las dificultades ha salido a relucir el concepto de la solidaridad.

‘Estos cerca de cinco meses, o un poco más, que la pandemia ha tocado las puertas de nuestros países, hemos visto cosas maravillosas’, manifestó el Presidente Duque.

Explicó que esa virtud se ve en quienes siguieron trabajando en medio de la pandemia, como los campesinos, los pequeños comerciantes, los transportadores, los médicos, los enfermeros y enfermeras, y los miembros de la Fuerza Pública, que ‘no han dejado de cumplir con su deber, para que a través de la solidaridad, podamos sacar el país adelante’.

Agregó que solidaridad es ‘sencillamente la preocupación por el prójimo, la solidaridad realmente es ubicarse en los zapatos y en los sentimientos del otro, y contribuir para ayudarlo a salir adelante.

‘Estos no son momentos fáciles y nunca lo han sido, no pretendemos que sean. Pero yo creo que como Nación tenemos que valorar lo que juntos hemos hecho, lo que juntos hemos construido, porque aquí no hay protagonismos individuales, aquí no hay triunfos del individuo. Es solamente como Nación como salimos adelante’, enfatizó.

La Caminata se originó desde Movistar Arena, en Bogotá, y el Presidente estuvo acompañado por su esposa María Juliana, la Presidenta de Solidaridad por Colombia, María Carolina Hoyos, y la Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado.