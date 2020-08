Primera Dama, María Juliana Ruiz, fue condecorada con la Medalla ‘Nydia Quintero Turbay’ por la Fundación Solidaridad por Colombia

La condecoración fue entregada en la versión número 42 de la Caminata de la Solidaridad 2020, por su compromiso y lucha por el bienestar de todos los colombianos, con iniciativas como ‘Ayudar Nos Hace Bien’.

La Primera Dama, María Juliana Ruiz, asistió este domingo a la versión número 42 de la Caminata de la Solidaridad 2020, evento en el que fue condecorada con la Medalla ‘Nydia Quintero Turbay’, por su compromiso y lucha por el bienestar de todos los colombianos, con iniciativas como ‘Ayudar Nos Hace Bien’, la cual emprendió en esta coyuntura por el covid-19 y con la que se han beneficiado más de cuatro millones de personas en todo el territorio nacional.

“Recibir este reconocimiento tiene gran significado para mí, el nombre de la mujer que honra esta medalla, una mujer que ha sido admirada por su larga trayectoria al servicio de la sociedad, que ha sido recordada porque lo ha hecho con humanidad, con humildad, con sencillez, con sensibilidad, pero sobre todo, porque lo ha hecho bajo la premisa que no pierde ni perderá vigencia en la construcción de sociedad: la formación en valores”, destacó la señora María Juliana.

Formación en valores que, de acuerdo con la Primera Dama, supo transmitir toda la familia y la Fundación, quienes hoy ejercen esos principios de transparencia, coherencia y sentido de bienestar colectivo.

La distinción fue entregada por María Carolina Hoyos Turbay, Presidenta de Solidaridad por Colombia y nieta de doña Nydia, quien fuera Primera Dama.

“Hoy ocupo ese cargo que amerita honor y que asumo con respeto, que doña Nydia, de una manera excepcional enalteció, demostrándonos que nuestro actuar trasciende los estereotipos incluso banales, a veces asociados a nuestra función y que, por el contrario, se arraiga en lo más profundo de la convicción en el servicio, del compromiso voluntario, del deseo de apoyar y aportar a un país y el reconocimiento del impacto verdadero, real y positivo que generan nuestras acciones”, resaltó la señora María Juliana.

Para la Primera Dama, la respuesta a la adversidad, al dolor, a la angustia, a la incertidumbre, fue la solidaridad, la cual nos unió como país para poder avanzar y derrotar los miedos juntos.

“Hemos probado que puede que no estemos juntos, pero estamos absolutamente conectados y que también es probable caminar distanciados, pero no solos, porque nuestro andar se va hacer muy difícil y eso lo prueba esta caminata virtual, que después de 45 años se reinventa y crece más que nunca porque con el impacto que genera haber avanzado en tecnología y conexiones virtuales. No seremos unos cuantos en las calles en una Caminata por la Solidaridad por Colombia; seremos millones en nuestro país y fuera de él, dando pasos firmes hacia la solidaridad”, aseguró la señora María Juliana.

Señaló que tiene el firme compromiso de seguir trabajando con y por la solidaridad de Colombia, y que, como lo decía la señora Nydia Quintero, “pequeños actos de solidaridad por millones de personas harán que podamos cambiar al mundo”.

Por su parte, María Carolina Hoyos, Presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, aliada de la campaña liderada por la señora María Juliana Ruiz, se declaró “infinitamente agradecida con la Primera Dama por creer en esta revolución y por permitirnos servir a su lado; ella se lo propuso y lo estamos logrando”

Y añadió que “nos ha inspirado con su empatía y sencillez a nosotros y a muchos colombianos más. Adonde usted diga la acompañamos. Mil gracias”, sostuvo.

Cabe destacar que en el marco de ‘Ayudar Nos Hace Bien’, campaña que se inició el pasado 25 de marzo, a la fecha se han entregado más de 929.000 mercados en los 32 departamentos, entregas que han sido posible gracias a la solidaridad de miles de colombianos y empresas del sector privado que se han sumado con generosos aportes.