Desempleo en Colombia subió a 20,2% en julio; 4,15 millones de personas perdieron su trabajo

–Las medidas restrictivas para contener la expansión del Covid-19 siguieron golpeando fuertemente el empleo en Colombia. Según el reporte del DANE, en julio la tasa de desocupación llegó al 20,2 por ciento, lo cual significa que 4 millones 156 mil personas perdieran su trabajo frente al mismo mes de 2019.

En las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas, donde el desempleo subió a 24,7 %, la población ocupada bajó 2,43 millones de personas, mientras que la población desocupada se ubicó en 2,79 millones de personas, con una variación absoluta de 1,5 millones de trabajadores.

Así las cosas, la población inactiva aumentó en 1,14 millones de colombianos y llegó a 7,3 millones.

La población desocupada se incrementó en el séptimo mes del año en 1 millón 900 mil personas.

Sin embargo, es inferior al incremento registrado en junio cuando 2,2 millones perdieron su puesto de trabajo.

En julio la población ocupada se ubicó en 17,9 millones de colombianos, frente a 22,14 millones de personas en julio del año pasado.

Las mujeres fueron las más damnificadas en julio, pues el 26,2% perdió el empleo. Mientras tanto, la tasa de desocupación de los hombres fue del 16,2%. En el mismo mes de 2019, las cifras fueron 13,6% y 8,6%, respectivamente.

La reducción de la población ocupada se concentra en mujeres que están entre los 25 y 54 años. En comparación con el mismo mes del año anterior, para julio de 2020, 2.557.000 mujeres y 1.599.000 hombres salieron de la ocupación.

Según lo explicó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, de los 4,15 millones de desocupados en julio, 2,49 millones corresponden a trabajadores de empresas de hasta 10 empleados, en los sectores de comercio, vehículos y actividades artísticas.

Comercio y reparación de vehículos presenta la mayor reducción de población ocupada, con 848.000 personas menos.

Actividades artísticas y otras actividades de servicios, rama en la que se incluye al servicio doméstico, presenta una reducción de 690.000 personas.

La población desocupada pasó de 2,65 millones de personas en julio de 2019 a 4,55 millones en julio de este año, lo que se tradujo en 1,9 millones de personas más desocupadas.



Estos son otros datos del informe del DANE:

En julio de 2020, la población ocupada del país fue 18,0 millones de personas, 4,2 millones menos (variación estadísticamente significativa) que lo registrado en el mismo mes de 2019 (22,1 millones). Esto representa una variación nacional del -18,8% (estadísticamente significativa).

Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con -11,0 puntos porcentuales (p.p.), dado que en este dominio geográfico la población ocupada en julio de 2020 fue 8,5 millones de personas, lo que refleja una reducción de 2,4 millones (variación estadísticamente significativa) con respecto a julio del año anterior.

Otras cabeceras contribuyeron con -4,3 p.p. a la variación nacional; los centros poblados y rural disperso lo hicieron con -2,1 p.p.; y las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo aportaron de manera conjunta -1,4 p.p. (variaciones estadísticamente significativas).

Por sexo y rangos de edad, la reducción de la población ocupada en julio de 2020 a nivel nacional se focalizó en las mujeres de 25 a 54 años (-1,7 millones de personas). De igual manera, el número de hombres ocupados en este mismo rango de edad disminuyó en 845 mil. Esta dinámica fue similar en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, donde se registró una reducción de 1,5 millones de personas ocupadas entre 25 y 54 años (-935 mil mujeres y -564 mil hombres ocupados, variaciones estadísticamente significativas).

Por otra parte, Comercio y reparación de vehículos fue la rama de actividad económica donde se presentó la mayor disminución de población ocupada en Colombia en julio de 2020, con 848 mil ocupados menos frente al mismo mes de 2019 (variación estadísticamente significativa). Así, esta rama contribuyó con -3,8 p.p. a la variación nacional; Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco en establecimientos especializados aportó -6,7 p.p. al total de esta rama. En cambio, la rama de Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos registró un incremento de 71 mil personas ocupadas, aportando 0,3 p.p. a la variación nacional; la Extracción de minerales metalíferos no ferrosos contribuyó con 11,6 p.p. al total de esta rama.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, Comercio y reparación de vehículos también fue la rama de actividad económica con la mayor reducción de población ocupada en julio de 2020 (-438 mil), para contribuir con -4,0 p.p. variación estadísticamente significativa); Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados aportó -7,1 p.p. al total de esta rama. Por el contrario, Otras ramas registró un aumento de 34 mil personas ocupadas (+0,3 p.p.), donde se resaltó la contribución de Recuperación de materiales (+38,6 p.p.).

Según el tamaño de la empresa, la reducción de la población ocupada en julio de 2020 a nivel nacional se concentró en aquellas de hasta 10 personas (-2,5 millones de ocupados), contribuyendo así con -11,3 p.p. a la variación nacional.

Las empresas de más de 10 personas presentaron una disminución de 1,7 millones de ocupados (-7,5 p.p.).

Al indagar sobre las dificultades que se han presentado debido a la situación que vive el país con la pandemia del COVID-19, el 43,0% de la población ocupada del país en julio de 2020 manifestó que tuvo una reducción de la actividad económica y de ingresos; el 25,6% dijo que se sentía solo(a), estresado(a), preocupado(a) y deprimido(a); y el 23,4% sostuvo que no había podido realizar pagos de facturas y deudas. Al 30,8% de la población ocupada del país no se le presentaron dificultades.

A nivel nacional, en julio de 2020 la población desocupada fue 4,6 millones de personas, 1,9 millones más (variación estadísticamente significativa) que en el mismo mes del año anterior, cuando se registraron 2,7 millones de personas desocupadas. Esto representa una variación del 71,6%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la población desocupada fue 2,8 millones de personas, en comparación con 1,3 millones que se presentaron en julio de 2019 (1,5 millones, variación estadísticamente significativa); así, este dominio geográfico contribuyó con 57,6 p.p. a la variación nacional.

De igual manera, Otras cabeceras aportaron 6,3 p.p.; Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron con 4,7 p.p. (variaciones estadísticamente significativas); y los centros poblados y rural disperso lo hicieron con 2,9 p.p.

Según el sexo y rangos de edad, este incremento de la población desocupada en Colombia se focalizó en las mujeres de 25 a 54 años (+784 mil) y en los hombres en este mismo rango (+762 mil). Estas son variaciones estadísticamente significativas. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, se presentó un aumento de 598 mil mujeres desocupadas y de 522 mil hombres desocupados (variaciones estadísticamente significativas).

De acuerdo con el nivel educativo, las mayores contribuciones al aumento de la población desocupada en el país se registraron en las personas con educación media (+33,4 p.p.) y con educación básica primaria y secundaria (+18,4 p.p.) Estas son variaciones estadísticamente significativas).

Al preguntar por las dificultades surgidas por la pandemia del COVID-19, el 48,1% de la población desocupada del país en julio de 2020 manifestó haber perdido el trabajo o la fuente de ingresos; el 35,6% no ha podido ejercer, buscar trabajo o iniciar un negocio; y el 34,6% no ha podido realizar pagos de facturas y deudas. Al 9,3% de la población desocupada no se le presentaron dificultades.

Población inactiva (julio de 2020)

En julio de 2020, la población inactiva del país fue 17,3 millones de personas, lo que representa un incremento de 2,8 millones (variación estadísticamente significativa) con respecto al mismo mes de 2019, cuando se presentaron 14,6 millones de inactivos. En consecuencia, se registró una variación del 18,9%. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron 7,9 p.p. a dicha variación, donde la población inactiva en julio de 2020 fue 7,3 millones, 1,1 millones más que el mismo mes del año anterior (variación estadísticamente significativa).

Otras cabeceras contribuyeron con 6,4 p.p.; los centros poblados y rural disperso aportaron 3,2 p.p.; y las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo lo hicieron con 1,5 p.p. (variaciones estadísticamente significativas)-

El aumento de la población inactiva en Colombia se focalizó en las mujeres entre 25 y 54 años (+992 mil), y de 55 años y más (+468 mil). En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el incremento se concentró en este mismo grupo de la población, con un aumento de 372 mil mujeres inactivas entre 25 y 54 años, y de 257 mil mujeres inactivas de 55 años y más. Todas las anteriores variaciones son estadísticamente significativas.

En julio de 2020 se incrementó en 1,8 millones el número de mujeres dedicadas a Oficios del hogar, con relación al mismo mes de 2019. En los hombres, este número aumentó en 472 mil (variaciones estadísticamente significativas).

Por último, al indagar por las dificultades presentadas en el marco de la pandemia por el COVID-19, el 30,1% de la población inactiva del país en julio de 2020 manifestó haber tenido suspensión de clases presenciales (colegio, universidad u otra institución educativa); el 20,5% dijo sentirse solo(a), estresado(a), preocupado(a), deprimido(a);

y el 11,4% tuvo problemas para conseguir alimentos o productos de limpieza. El 33,7% de la población inactiva del país sostuvo que no se le presentó alguna dificultad.

Tasa de desempleo y de ocupación (julio de 2020)

En julio de 2020, la tasa de desempleo del país fue 20,2%, 9,5 p.p. más que lo registrado en el mismo mes del año anterior (10,7%). En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dicha tasa fue 24,7%, frente al 10,3% de julio de 2019.

Estas dos variaciones son estadísticamente significativas.

Por sexo, la tasa de desempleo de las mujeres fue 26,2% y la de los hombres fue 16,2%; en julio de 2019 estas tasas fueron 13,6% y 8,6%, respectivamente (variaciones estadísticamente significativas). En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo de las mujeres fue 29,1% (+16,6 p.p. en comparación con el mismo mes del año anterior), y la de los hombres fue 21,1% (+12,7 p.p. frente a julio de 2019, variaciones estadísticamente significativas).

A nivel nacional, la tasa de ocupación en julio de 2020 fue 45,1% frente a 56,2% del mismo mes de 2019. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta tasa fue 45,7%, 13,8 p.p. menos que lo registrado en julio del año anterior (59,5%). Estas variaciones son estadísticamente significativas.

La tasa global de participación en el país fue 56,5% en julio de 2020, mientras que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 60,7%.

Trimestre móvil mayo – julio 2020

La tasa de desempleo a nivel nacional para el trimestre móvil mayo – julio de 2020 fue 20,5%, 10,3 p.p. más que la registrada en el mismo periodo de 2019. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue 24,7%, 13,9 p.p. superior a la tasa presentada en el trimestre móvil mayo – julio de 2019. Estas variaciones son estadísticamente significativas.

Por otra parte, la tasa de ocupación en Colombia para el trimestre móvil mayo – julio de 2020 fue 44,8%, y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 45,3%. En comparación con el mismo trimestre móvil de 2019, se presentan disminuciones de 11,9 p.p. y de 13,8 p.p., respectivamente.

De igual manera, estas son variaciones estadísticamente significativas.

Finalmente, para el trimestre móvil mayo–julio de 2020 la tasa global de participación a nivel nacional fue 56,4%, y de 60,2% para las 13 ciudades y áreas metropolitanas. Con respecto al mismo trimestre móvil de 2019, se evidencian

reducciones de 6,8 p.p. y de 6,0 p.p., respectivamente. Estas variaciones son estadísticamente significativas.

Población ocupada

En el trimestre móvil mayo – julio de 2020, la población ocupada en el país fue 17,9 millones de personas, 4,4

millones menos (variación estadísticamente significativa) con relación al mismo trimestre móvil del año anterior.

Esto representa una variación de -19,9%. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con -10,9 p.p.a la variación nacional, y Otras cabeceras aportaron -4,6 p.p. Estas variaciones son estadísticamente significativas.

La disminución en la población ocupada en el trimestre móvil mayo – julio de 2020 se concentró en las personas entre 25 y 54 años (-1,6 millones de mujeres y -1,1 millones de hombres). Estas variaciones son estadísticamente significativas.

De acuerdo con las ramas de actividad económica, Comercio y reparación de vehículos fue la rama con la mayor reducción de la población ocupada (-798 mil personas) en este trimestre móvil, con una contribución de -3,6 p.p. a la variación nacional. En cambio, en el Suministro de Electricidad Gas y Agua se presentó un incremento de 25 mil ocupados, aportando así 0,1 p.p. a la variación nacional.

Población desocupada

La población desocupada en el país, para el trimestre móvil mayo – julio de 2020, fue 4,6 millones de personas, frente a los 2,5 millones de desocupados que se presentaron en el mismo trimestre móvil de 2019. Esto refleja un

incremento de 2,0 millones (variación estadísticamente significativa), y una variación de 80,8%. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron 57,3 p.p., y Otras cabeceras contribuyeron con 11,9 p.p. Estas variaciones son estadísticamente significativas.

El aumento de la población desocupada en el país en el trimestre móvil mayo – julio de 2020 se focalizó en los hombres de 25 a 54 años (+818 mil) y en las mujeres en este mismo rango de edad (+728 mil). Estas variaciones son estadísticamente significativas.

Población inactiva

En todo el país, la población inactiva en el trimestre mayo – julio de 2020 fue 17,4 millones de personas, 2,9 millones más (variación estadísticamente significativa) con respecto al mismo trimestre de 2019 cuando se registraron 14,5 millones. Esto es una variación del 20,0%. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con 8,4 p.p., y Otras cabeceras lo hicieron con 6,0 p.p. Estas variaciones son estadísticamente significativas.

Este aumento en la población inactiva se concentró en las mujeres de 25 a 54 años (+960 mil) y en las de 55 años y más (+464 mil). Estas variaciones son estadísticamente significativas.

Tasa de desempleo por ciudades y áreas metropolitanas

En el trimestre móvil mayo – julio de 2020, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron:

1. Neiva: 37,4% (tasa global de participación: 57,6%; tasa de ocupación 36,0%).

2. Ibagué: 35,5% (tasa global de participación: 57,6%; tasa de ocupación 37,2%).

3. Popayán: 33,5% (tasa global de participación: 49,8%; tasa de ocupación 33,1%).

Neiva fue la ciudad con el peor desempeño al aumentar su tasa de desempleo en 24,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre móvil de 2019.

En contraste, las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron:

1. Barranquilla AM: 14,1% (tasa global de participación: 55,2%; tasa de ocupación: 47,4%).

2. Quibdó: 17,9% (tasa global de participación: 38,8%; tasa de ocupación: 31,9%).

3. Cartagena: 20,5% (tasa global de participación: 50,3%; tasa de ocupación: 40,0%).

De igual manera, Quibdó registró el mejor desempeño con una disminución de 0,8 p.p. en su tasa de desempleo frente al trimestre móvil mayo – julio de 2019.

Población ocupada informal

Para el trimestre móvil mayo – julio de 2020, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,3%, 0,1 p.p. menos que en el mismo trimestre móvil de 2019. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas dicha proporción fue 47,0%, 0,5 p.p. menos que en el mismo periodo del año anterior.

Población joven

En el trimestre móvil mayo – julio de 2020, la tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) fue 29,7%, con un incremento de 12,2 p.p. frente al mismo trimestre móvil del año anterior (variación estadísticamente significativa).

Neiva presentó la tasa de desempleo juvenil más alta (49,8%), mientras que Quibdó tuvo la más baja (23,7%).