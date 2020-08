Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas: “La impunidad agrava el sufrimiento y la angustia», afirma la ONU

Loterias

Loterías y chances del 30 de agosto en el territorio colombiano:

DORADO

Noche 9245

CULONA

Noche 7182

ASTRO LUNA

2550 – Signo Escorpión

PIJAO

8143

PAISISTA

Día 3511 – Noche 6137

CHONTICO

Día 8334 – Noche 7650

CAFETERITO

Noche 2841

SINUANO

Día 3903 – Noche 7104

CASH THREE:

Día 157 – Noche 700

PLAY FOUR:

Día 6007 – Noche 9004

WIN FOUR:

6093

EVENING:

1996

SAMAN

Día 8866

CARIBEÑA

Día 2654 – Noche 7910

MOTILON

Tarde 1525 – Noche 8098

FANTÁSTICA

Noche 7251

ANTIOQUEÑITA

Día 8018 – Tarde 6446

RESULTADOS DEL SÁBADO 29 DE AGOSTO

Baloto 10 18 21 24 43 16

Revancha 16 19 20 22 25 06

Boyacá 6830 – Serie 333

Cauca 8944 – Serie 088