Pruebas serológicas y su papel fundamental en la nueva reactivación económica

Estudios realizados por instituciones científicas avalan el uso de las pruebas serológicas para Covid-19, siempre y cuando los resultados tengan un alto desempeño porque serán indispensables para la nueva realidad económica.

Colombia ha sido una de las naciones con los aislamientos obligatorios más largos del mundo, completando casi 159 días (5 meses y 5 días); parcialmente encerrados, preocupados por la falta de ingresos debido a la epidemia del coronavirus y reconociendo las medidas de protección que se deben seguir; el Gobierno Nacional inicia una nueva fase de la cuarentena en la que terminan los confinamientos obligatorios, las autoridades locales impondrán aislamientos selectivos con menos restricciones a la movilidad individual para acelerar la recuperación económica, anunció el presidente Iván Duque.

Ante la nueva realidad económica del país, es indispensable que todos los sectores sin excepción realicen seguimientos a las personas ante los posibles contagios del virus, con la reapertura de aeropuertos, gastrobares, empresas, restaurantes, colegios, comercio al por menor, parques, servicios de contacto con el público actividades sociales, culturales, religiosas y deportivas; es de gran importancia realizar un programa de contención del avance de la enfermedad, por lo cual es vital aprovechar los beneficios de portabilidad y el corto tiempo de diagnóstico y especificidad de las pruebas rápidas.

Se debe aprender de la experiencia internacional, en que, desde plantas de fabricación de automóviles en México, vuelos comerciales en los Emiratos, como eventos sociales en la ciudad de Nueva York, incluyen pruebas rápidas y de antígenos dentro de sus protocolos de bioseguridad. Este tipo de pruebas cumplirán una gran labor en la nueva reactivación, porque serán usadas para la limitación del virus y evitarán la sobrecarga de hospitales; además, de hacer seguimientos pandémicos que son gran importancia, en el momento en que la economía y la salud no pueden ser una dicotomía, sino una alternativa la una de la otra y van ligadas, ya que sin economía no hay salud, ni trabajo, ni seguridad, ni estabilidad.

En el mundo y especialmente en Colombia, se ha visto una comunicación desorientada sobre el uso de las pruebas rápidas, inclusive se han presentado cuestionamientos y dudas sobre su efectividad y sensibilidad; esto como resultado de muchas pruebas que se adquirieron de mala calidad y sin ningún estudio científico avalado realmente, lo cual desató una clasificación de dos grupos de pruebas, las que son fiables y muestran los números más altos en sensibilidad, especificidad y calidad, comprobada en instituciones y organizaciones científicas reconocidas en cada país y en el mundo; y las que no lo logran y no cumplen. Aquí la importancia y el cuidado que deben de tener quienes tienen la responsabilidad de adquirirlas, pues se debe hacer de forma responsable, incluso colocando el criterio de evaluación científica por encima de la variable precio, porque puede salir el dicho de que lo barato sale caro.

Para esto la OMS (Organización Mundial de la Salud), en estudios con la Universidad Erasmus de Rotterdam, recomiendan a nivel mundial tres test con investigaciones y estudios, con los mejores desempeños en sensibilidad y especificidad, de los cuales dos se encuentran en Colombia; entre los que están: HEALGEN RAPID TESTS IGM-IGG, de laboratorio americano con sede en Houston Texas, galardonado con donaciones por parte del Gates Foundation en investigaciones sobre la malaria y la prueba Intec

Debido a este nuevo modelo de realidad, las pruebas rápidas cumplen un papel fundamental, aclarando que si bien existe una gran oferta, se debe tener un especial cuidado al escoger aquellas que han demostrado los mejores resultados y desempeños en campo con estudios realizados por instituciones científicas avaladas, autorizadas y reconocidas, ante esto el doctor Javier E Castellanos, PhD del Instituto de Virología de Universidad El Bosque y quien estuvo en el grupo de investigación y validación de este tipo de pruebas en Colombia, conjuntamente con el Instituto de inmunología del Hospital Militar dice:

“para los análisis, estudios y validaciones que se realizaron a los Test HEALGEN RAPID TEST IGM-IGG en Colombia, quienes también se encuentran autorizados por la FDA de EEUU, se utilizaron más de 400 pruebas, siendo esto un estudio superior al que exige el Instituto Nacional de Salud, demostraron las pruebas una sensibilidad para IgM de 89.9% y una especificidad de 100.0% usando la detección de anticuerpos en la prueba de PRNT como prueba gold estándar, revelando un excelente desempeño por el alto grado de exactitud; además de tener un resultado rápido con una pequeña gota de sangre, en tan solo 10 minutos”.

Por otro lado, el doctor Castellanos agrega que “estas pruebas no reemplazan las diagnósticas de PCR, pero son de gran ayuda para hacer seguimiento, especialmente al personal de la salud, fuerzas militares y de policía, domiciliarios, sistema carcelario, personas con preexistencias y los grupos de mayor riesgo; ya que tiene una especificidad muy alta en la detección de los anticuerpos que hacen presencia en la sangre ante el Covid-19, por esta razón es importante reconocer cuáles son las pruebas serológicas aprobadas y validadas por múltiples instituciones internacionales como la OMS, EUA, OPS Y FDA y las nacionales (Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19 (4), la última directriz del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), así como las recientes análisis e investigaciones de comunidades científicas como institutos de inmunología y virología”.

Dado que estas pruebas están autorizadas sólo para ser aplicadas por profesionales de la salud; como mínimo un profesional de enfermería es quien debe realizarla, otra responsabilidad de quienes gerencian la estrategia, es que, una vez realizada la toma de la prueba, se debe cumplir con la obligación de elaborar los reportes respectivos con toda la DATA, y reportarlos a los entes de control del gobierno y sistemas de vigilancia del país en sus plataformas.

La practicidad en el manejo de las pruebas, permite ser realizadas a domicilio, evitando desplazamientos y posibles contagios, incluso podrían las farmacias transformarse en centros de muestreo y en unidades de diagnóstico satélites. También, poder aplicarlas en sitios lejanos a las ciudades que carecen de tecnología y equipos para testeo molecular, evitando costosos desplazamientos y la formulación rápida de políticas locales de contención, porque la misma prueba Healgen cuenta con una aplicación tecnológica móvil, para el seguimiento, procesamiento de los resultados en tiempo real y georreferenciados y así tener métricas oportunamente, guardando todos los datos de las pruebas realizadas en la nube, generando una trazabilidad de las muestras recogidas y los movimientos de la persona, lo cual es importante para hacer un estudio de vigilancia y los respectivos reportes alineados a los protocolos establecidos por el INS en Colombia de manera sistemática.

Para Mario Escobar, gerente de Inception Colombia “no se puede combatir un incendio con los ojos vendados. No ?podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está ?infectado y quien lo ha estado, por eso las únicas pruebas que pueden detectar a las personas que ya tuvieron la enfermedad son las serológicas, lo cual es una información relevante para la reactivación económica, la formulación de políticas de salud pública para hacerle frente a la pandemia, teniendo en cuenta que la cantidad de asintomáticos es grande”. Además, según el doctor Castellanos este tipo de pruebas van a hacer fundamentales en el acompañamiento de la vacuna contra Covid.19, ya que se dará prioridad a las personas que no han tenido el virus y solo podremos saber quiénes lo tuvieron con pruebas rápidas serológicas IgM/IgG”.