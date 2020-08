SEPTIEMBRE, MES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por: Carlos Fradique-Méndez

CELEBRACIONES EN SEPTIEMBRE

Septiembre no tiene festivos, pero tiene festividades. Es el mes de la PAZ, DE LA AMISTAD Y DE LOS DERECHOS HUMANOS. Por lo menos en teoría. Seguramente habrá declaraciones y discursos vacíos y abstractos para jurar que hay personas, especialmente funcionarios, comprometidas con la defensa de estos valores en todo el territorio nacional. Entre tanto la paz sigue siendo herida, la amistad sigue siendo traicionada y los derechos humanos ignorados.

Pero aun así, no podemos perder la esperanza de un día viviremos en paz familiar y social, los amigos volverán a ser nuestro mejor tesoro y tendremos vida, educación, trabajo, salario y ambiente dignos.

Por ahora invito muy respetuosamente a que en nuestro entorno individual y familiar trabajemos con vocación y pasión por hacer realidad la paz interior, el buen trato en nuestro hogar y velemos por el cumplimiento de nuestros deberes humanos, que son el camino verdadero para que podamos gozar de nuestros derechos.

NO HAY DERECHOS SIN DEBERES

Esta es una máxima de justicia. En Colombia se reclaman los derechos pero se hace caso omiso de los deberes.

Para conocer la versión de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DEBERES HUMANOS invito a visitar mi blog www.vidaenfamilia.com.co y en esta misma página en buscar noticias Bogotá escriben deberes humanos y tendrán de manera muy fácil el texto.

LOS PRINCIPALES DERECHOS HUMANOS

La lista de los derechos humanos es larga y su garantía tiene mucha facetas y depende de las circunstancias de cada país o región.

Les comparto la siguiente lista:

1) La vida.

2) Derecho a la educación e información de calidad.

3) Derecho a un trabajo digno

4) Derecho a salario justo

5) Derecho a seguridad social

6) Derecho a un ambiente sano y equilibrado.

7) Derecho al descanso y al tiempo libre y la lúdica.

8) Derecho a vivienda digna.

9) La libertad, en todas sus facetas. Pensamiento, conciencia, religión, opinión y de expresión.

10) Tener vida privada y garantía de la intimidad en su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación

11) La igualdad

12) Derecho a un nombre y a una nacionalidad

13) Derecho a formar de manera responsable y libre una familia con iguales deberes y derechos.

14) Propiedad privada y solidaridad social.

15) Abolición de esclavitud y servidumbre, en las nuevas formas de economía

16) No torturas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes.

17) No discriminaciones negativas

18) Debido proceso en la familia, la sociedad y ante jueces

19) La tutela como mecanismo para garantizar los derechos humanos.

20) No ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

21) Presunción de su inocencia, en la familia, la sociedad y ante los jueces en todos los procesos.

22) De a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

23) Derecho al asilo

24) Derecho a elegir y ser elegido con garantías de libertad, información y cero corrupción.

LA INEQUIDAD, BARRERA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS.

Colombia es uno de los países con mayores inequidades en el mundo. El 60% de las familias viven en límites con la pobreza y sin garantía de sus derechos fundamentales. Cerca de 5000 funcionarios ganan al mes, algunos sin ninguna justificación, 40 salarios mínimos mensuales más prebendas y arandelas. Solo por dar un punto de referencia.

CURSILLO SOBRE DERECHOS HUMANOS

Durante este mes de septiembre volveré a ser maestro y aspiro a tener un grupo de 10 o 15 estudiantes para que vía WhatsApp hagamos un curso básico sobre derechos humanos. Son clases muy cortas y puntuales con ayuda de textos claros y precisos y canciones y fábulas relativas a cada derecho fundamental.

La idea es que muchos maestros armen su propio grupo y ofrezcan esta clase de educación. Es para recordar al maestro en casa como lo tuvieron los grandes en la historia.

UNA FRASE SOBRE LA EDUCACIÓN

La educación sin ganas de aprender y en algunos casos sin ganas de enseñar, es solo una ilusión. Un país en el que se pagan millones por recibir un diploma sin garantía de conocimientos está llamado a tener doctores de papel, pero no doctos comprometidos con el saber y el avance de la ciencia para tener una mejor calidad de vida.

INVITACIÓN ESPECIAL

Invito a que escuchemos canciones y poemas sobre el valor de la vida y la importancia de cuidarla en todas sus facetas.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener futuro en sana convivencia.

