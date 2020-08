VISIONES DEL VIRUS

Por: Diego Calle Pérez (1*)

Los temas son infinitos como las estrellas diría un poema. Virólogos, epidemiólogos, médicos generales recetan con certeza. Droguerías, boticas y en cacharrerías te venden la formula popular de acetaminofen con otra pasta de penicilina. Algunos más osados se hacen la prueba sin contagio.

El problema agrario nacional se agrava con la falta de incentivos en subsidios al productor del poco kilaje quincenal y hace parcelas sitios de turismo, que poca acogida tienen, por estos tiempos de capacidad limitada en la economía del rebusque. La pobreza alimentaria en municipios de sexta categoría es latente y se hace necesario apoyo solidario. La realidad es, en muchos municipios la economía local, no cubre las necesidades de mano de obra, no tienen donde laborar y menos generar emprendimiento en los informales, no tienen respaldo en un banco o cooperativa para un crédito a largo plazo.

Sin trabajo en muchos casos y sin local comercial propio, para el tiempo del aislamiento, se hace necesario crear otras maneras de reinventarse el mercadeo para el domicilio del restaurante. El proceso del despegue será tan lento que muchos han preferido vender los enseres y hacer de cuenta que empiezan, otra forma de iniciar un nuevo negocio, algunos que confiaban en emigrar a otros países, descarta la posibilidad. Los negocios de informales, es otra de las economías que genera impuestos a la DIAN y muchos cerraron por bajas ventas en sus inventarios.

Los foros, los paneles, los invitados a los distintos programas en facebook, se volvieron tan necesarios, como escuchar radio en internet y no en el dial del transistor de pila. Hoy se escucha al alcalde de cualquier pueblo, hablar todos los días como el minuto de Dios que patrocina el azúcar más refinado de Colombia.

En el nuevo orden mundial, el 3 de noviembre de 2020, elecciones presidenciales de Estados Unidos, tendrá mucha influencia en los acontecimientos de cada uno de los países desde México hasta Argentina, todos con una deuda externa que asfixia sus economías, espera el nuevo poderoso país China entrar a jugar en la nueva orbita global. Seguramente el virus que ha cambiado las maneras de comunicación, también cambia el orden de gobernar el mundo, con visiones de nuevos virus que dominan el miedo y la realidad general. Visiones del virus.