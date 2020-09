Aeropuerto de Cartagena reanuda operaciones comerciales con un promedio de 12 vuelos nacionales diarios

El vuelo inaugural Bogotá – Cartagena, operado por Avianca, aterrizó con éxito en La Heroica este 1 de septiembre a las 9:35 de la mañana. El Rafael Núñez cuenta con el aval de la Aerocivil para reanudar operaciones comerciales nacionales y con el Check in Certificado – Covid-19 bioseguro por parte de Bureau Veritas.

La Sociedad Aeroportuaria de la Costa, SACSA, implementa rigurosos protocolos de bioseguridad y presenta las medidas para pasajeros que constituyen la nueva forma de llegar a y viajar desde Cartagena.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena anunció que esta etapa de reactivación de vuelos comerciales, luego de casi seis meses de operaciones reducidas por cuenta del Covid 19, contará con un promedio de 12 vuelos diarios nacionales. Las rutas serán hacia y desde los siguientes destinos: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pereira y Rionegro. Las aerolíneas involucradas son Avianca, Latam, Viva Air, Wingo, Easy y GCA (Gran Colombia de aviación). El anuncio se realizó luego de un exitoso vuelo inaugural Bogotá – Cartagena, operado por Avianca y que aterrizó en La Heroica este 1 de septiembre a las 9:35 de la mañana.

“Este es un gran logro para el cual nos hemos preparado durante mucho tiempo. Seguiremos trabajando con las aerolíneas involucradas para llevar a cabo estos vuelos de la forma más segura y cómoda para nuestros pasajeros. Mantendremos el estándar de calidad que hemos demostrado, gracias a los cuales recibimos el aval de la Aerocivil para reanudar operaciones comerciales nacionales y el Check in Certificado – Covid-19 bioseguro por parte de la entidad internacional de servicios de ensayo, inspección y certificación Bureau Veritas. Estas operaciones son el comienzo del renacer del turismo, sector del cual depende el 70% de la economía de Cartagena. De ahí la importancia de este regreso de la conectividad aérea a nuestra ciudad.” puntualizó María Claudia

Gedeón, Gerente de Asuntos Corporativos de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, SACSA. Durante este primer mes de operaciones habrá un promedio de 53 vuelos semanales a Bogotá, 14 a Medellín, 6 a Cali, 5 a Pereira y 4 a Bucaramanga.

En cuanto a las aerolíneas, Avianca operará un promedio de 5 vuelos diarios, Viva Air 4 y Latam 2, durante los 7 días de la semana. Se continuará con la programación de vuelos humanitarios internacionales de KLM a Ámsterdam y Spirit a Fort Lauderdale durante el mes de septiembre, aunque se espera en los próximos días, el inicio de vuelos piloto en los aeropuertos del país hacia otros destinos.

Protocolos de bioseguridad para la reapertura de operaciones comerciales

Ingreso permitido solo a pasajeros sin acompañantes.

– El tiempo de parqueo de vehículos para carga y descarga permitido será de máximo 3 minutos.

– Revisión documentación del vuelo y uso obligatorio del tapabocas al ingreso.

– Toma de temperatura a pasajeros y colaboradores que ingresan al terminal.

– Todos los colaboradores deben hacer uso de los elementos de protección personal durante su jornada laboral.

– Instalación de más de 30 dispensadores de gel antibacterial en toda la terminal aérea.

– Más de 1000 señales de distanciamiento físico en todo el Aeropuerto.

– Tapetes de desinfección de zapatos al ingreso del terminal.

– Más de 20 canecas especiales para disponer de residuos biológicos: tapabocas, guantes y gafas.

– Puntos de control de bioseguridad, verificación de temperatura corporal y tamizaje.

– Todos los puntos de atención al pasajero cuentan con protectores acrílicos.

Nueva forma de llegar a Cartagena

1. Al aterrizar, aplique todas las medidas de prevención.

2. Use tapabocas de manera obligatoria todo el tiempo

3. Al ingresar a la Sala de llegada, tomaremos tu temperatura. Si esta es mayor a 38°C, activaremos un protocolo especial.

4. Si solo tiene un artículo personal, diríjase inmediatamente a la salida.

5. Si debe esperar su equipaje facturado, hágalo respetando las señales de distanciamiento físico en las bandas de abordaje.

6. Durante su estadía en el Rafael Núñez, lávese las manos teniendo en cuenta la señalización ubicada en los baños.

7. Dele un uso al gel antibacterial de uso público o bien, su dispensador personal.

8. Al salir, recuerde hacer uso de los taxis autorizados por el Aeropuerto, los cuales cuentan con un estricto protocolo de bioseguridad.

9. Si lo recogen en un carro particular, el conductor debe estacionarse en el parqueadero del aeropuerto o en los lugares permitidos por máximo 3 minutos.

Nueva forma de viajar desde Cartagena

Antes de llegar:

1. Le recomendamos realizar el check in online para agilizar su proceso de viaje.

2. Tenga en cuenta que no debe llegar al Rafael Núñez con más de 2 horas de anticipación, ya que no se permitirá el ingreso al mismo.

3. Solo los pasajeros podrán ingresar. El ingreso de acompañantes no será permitido.

4. Si llega al aeropuerto en carro particular o taxi, este deberá retirarse inmediatamente después de que usted se baje del vehículo.

Cuando llegue:

1. Debe hacer uso del tapabocas en todo momento

2. Tener a la mano documento de identidad y el pasabordo digital o impreso pues será verificado en

el ingreso del aeropuerto.

3. Solo habrá por el momento, una puerta de ingreso al aeropuerto. Debe ubicarse en la fila para ingresar respetando la señalización del distanciamiento físico.

4. Aplíquese gel antibacterial en los puntos dispuestos.

5. Limpie sus zapatos en los tapetes de desinfección.

6. Al ingresar, tomaremos su temperatura. Si esta es mayor a 38°C, activaremos un protocolo especial.

7. Durante su paso por el terminal, asegúrese de lavar sus manos con frecuencia, siguiendo las indicaciones ubicadas en los baños.

Ingreso a sala:

1. Si solo cuenta con equipaje personal y ya tiene su pasabordo, ingrese de inmediato a la Sala de abordaje.

2. Si tiene equipaje por facturar o no ha realizado su check in online, diríjase a los counters asignados a su aerolínea.

3. Si no tiene equipaje por facturar, obtenga su pasabordo en los módulos de autocheck in previamente desinfectados.

4. Ingrese a la sala de abordaje siguiendo las indicaciones de seguridad.

5. Ubíquese en las sillas permitidas respetando el distanciamiento físico.