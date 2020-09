Tomó posesión Carlos Ernesto Camargo Assis como nuevo Defensor del Pueblo

En acto presidido por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, tomó posesión el nuevo Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, quien explicó cuáles serán las líneas de acción que orientarán la gestión de la Entidad en el próximo cuatrienio.

“A partir de hoy, vamos a trabajar sin descanso, vamos a hacer lo que sea necesario para que los colombianos sientan que la Defensoría está a su lado, gestionando para ellos, articulando decisiones en su favor, buscando los caminos para solucionar sus urgencias más sentidas. Eso es lo que la población necesita”, expresó este martes Camargo Assis en el Salón de los Golines de la Casa de Nariño.

El Defensor del Pueblo asumió el liderazgo de la entidad rectora de los derechos humanos en Colombia, en medio de una pandemia que ha dejado una secuela de pobreza, desempleo, desprotección, vulnerabilidad e incertidumbre.

Sin embargo, fue enfático en afirmar que los grandes problemas que deja la pandemia no pueden distraernos de las antiguas problemáticas que aquejan al país y que requieren ser atendidas con la mayor eficacia posible. (Leer comunicado de prensa)

Carlos Camargo aseguró que trabajará desde los territorios, de la mano de las comunidades buscando las posibles soluciones. “Vamos a tener una entidad con las botas puestas. En el terreno, al lado de la gente”.

También afirmó que se mejorará el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), así como los mecanismos tecnológicos, procedimentales y humanos para administrar de forma efectiva el riesgo de los líderes sociales.

De igual manera, expresó la preocupación que le genera la situación de los menores de edad que acompañan a los padres migrantes, a lo largo y ancho del territorio nacional. “Necesitamos trabajar en una protección jurídica que les garantice sus derechos y buscar caminos como la nacionalización”, indicó.

Recalcó su compromiso para trabajar de la mano de la institucionalidad en la implementación de las obligaciones que se desprenden del Acuerdo de Paz, un anhelo de todos los colombianos.

Asimismo, dijo que su relación con el Gobierno y con otros organismos del Estado estará basada en la independencia y en la colaboración armónica.

Y también dejó clara la postura de la institución. “No vamos a ser discretos. No vamos a ser silenciosos. No vamos a ser sumisos. No vamos a ser resignados. No vamos a ser indiferentes. La Defensoría del Pueblo alzará su voz, no nos callaremos. Van a tener que oírnos”.