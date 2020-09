Ojo, regresan estos trámites presenciales de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad retomó la atención en sus trámites y servicios a los ciudadanos. Desde este primero de septiembre se habilitaron nuevamente los trámites relacionados con cursos pedagógicos, impugnaciones de comparendos y acuerdos de pago con previo agendamiento.

Las citas para la atención en las sedes de Calle 13 y Paloquemao se asignarán de acuerdo con el pico y cédula, y a través de la página web www.movilidadbogota.gov.co.

Una vez se hayan registrado y solicitado la cita en la plataforma web, los ciudadanos que necesiten hacer estos trámites recibirán en su correo electrónico el mensaje con la fecha y hora en la que serán atendidos.

Se levanta la suspensión de términos procesales

Desde este martes 1 de septiembre también se levantó la suspensión de términos procesales y comenzaron a correr los tiempos de ley que tienen los ciudadanos para realizar sus respectivos trámites de tránsito y movilidad.

¿Cuáles son los trámites?

1. Cursos Pedagógicos

Estos te permiten obtener hasta un 50% de descuento en los comparendos. Si te interesa asistir, debes agendar tu cita a través la página web www.movilidadbogota.gov.co. Todos tendrán una duración de dos horas en el siguiente horario:

Sede Calle 13: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m., 11:00 a.m. y 1:00 p.m.

Sede Paloquemao: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

SuperCade Suba: lunes a viernes a las 10:00 a.m. y 1:00 p.m, y sábados a las 10:00 a.m.

Debes presentarte en el lugar 30 minutos antes de la hora de inicio con un lapicero en mano para el procedimiento de validación de la documentación y realizar los protocolos de bioseguridad. El uso de tapabocas es obligatorio así como la medida de distanciamiento social.

Los documentos requeridos para este trámite son: licencia de conducción, documento de identidad y volante de pago cancelado.

2. Tramites Contravencionales

Para el trámite de impugnaciones los términos empezarán a correr a partir del 1 de septiembre por cinco días. Por lo tanto, debes solicitar sin costo tu cita para agendar una audiencia a través de la página web de la Secretaría de Movilidad. A vuelta correo electrónico recibirás la confirmación de hora y fecha para la realización de manera virtual.

3. Acuerdos de Pago

Para este trámite también debes agendar tu cita de manera virtual. Este es el paso a paso:

Ingresa a www.movilidadbogota.gov.co

Ubica el banner ‘Facilidades de Pago’ y haz clic sobre él

Regístrate con número de identificación y contraseña

Diligencia el formulario con todos los datos obligatorios y selecciona la opción para Agendar

Descuentos por amnistía (Ley 2027 de 2020) y el Decreto Distrital 678 de 2020

Los infractores con comparendos impuestos antes del 31 de mayo de 2020 podrán acogerse a la amnistía de la Ley 2027 pagando el 50% del comparendo y quedarán eximidos del curso pedagógico. Esta opción es por una sola vez y no aplica para multas por embriaguez.

Los ciudadanos con comparendos con fecha posterior al 31 de mayo de este año podrán adelantar su curso pedagógico en la Secretaría Distrital de Movilidad y/o en los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados por el Ministerio de Transporte y podrán acogerse al descuento del Decreto 678 de 2020 y obtener un beneficio del 20% de descuento en el capital de la deuda.

Pago de comparendos

Pago virtual

Ingresa aquí para aprender a consultar tu compartendo y pagarlo de manera virtual.

Debes buscar la opción Pagar en línea / Detalle Ley 2027 o Decreto 678, según sea el caso. El sistema arrojará el valor con el descuento del 50% y solo debes dar clic en el botón ‘Pagar comparendo’ y seguir los pasos del pago PSE.

Pago en entidades bancarias

En la página web de la Secretaría de Movilidad debes acceder al botón ‘Consulta de comparendos’ y seguir el mismo procedimiento virtual, eligiendo la opción de Volante de Pago con Descuento Ley 2027 o Decreto 678, según sea el caso. Al final descargar e imprimir el recibo para pagar en las entidades autorizadas (Banco de Occidente o Banco Caja Social y en corresponsales no bancarios del Grupo Éxito).

La Secretaria Distrital de Movilidad habilitó la línea 364 9400 extensiones 7803, 7805, 7815 y 6455, de la Dirección de gestión de cobro, donde podrás resolver inquietudes relacionadas con el beneficio otorgado para aliviar la situación económica.