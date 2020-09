Así fue la feliz reapertura de aeropuertos y la reanudación de vuelos domésticos en Colombia

Fue muy emotiva este martes en Colombia la reapertura de aeropuertos y la consecuente reanudación de vuelos nacionales, despues de cinco meses de inactividad, como consecuencia de las restricciones impuestas para controlar la pandemia del Covid-19.

Treinta y ocho rutas despegaron desde y hacia diez y seis terminales aéreas en el territorio colombiano, en el marco de la nueva fase de contención de la pandemia denominada de «Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Responsable».

Bajo los estrictos protocolos de bioseguridad fijados por el Gobierno Nacional, los viajeros se concentraron en los aeropuertos de las principales ciudades del país habilitados.

El Aeropuerto El Dorado de Bogotá marcó la pauta en la reactividad de los vuelos comerciales domésticos.

La Ministra del Transporte Angela María Orozco, tras hacer un recorrido por el aeropuerto Eldorado, para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, dio vía libre a las distintas aerolíneas para reeemprender el vuelo.

¡Así se reactiva la conectividad aérea del país! La Ministra @orozco_angela entregó recomendaciones a los viajeros que partieron desde el @BOG_ELDORADO. ¡#VolamosJuntos porque #ElCaminoEsReactivar! pic.twitter.com/6g9lCSyFYc — MinTransporte (@MinTransporteCo) September 1, 2020

Igualmente, el director de la Aeronautica Civil:

¡#VolamosJuntos cumpliendo el Protocolo de Bioseguridad! El Director General de la @AeroCivilCol da la bienvenida de nuevo a los cielos de Colombia a 115 pasajeros del vuelo 8434, ruta Bogotá – Medellín. #AislamientoSelectivo #ElCaminoEsReactivar pic.twitter.com/OFqYk5a4Vb — Aeronáutica Civil de Colombia (@AeroCivilCol) September 1, 2020

Se autorizó reanudar operaciones aéreas en 16 aeropuertos, tras cumplir e 100% de los Protocolos de Bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional.

«Hoy volvemos conectar a Colombia Bandera de Colombia con la operación de vuelos nacionales y con esto las ilusiones de muchos quienes comparten la alegría de volar. Avión En el Dorado Tu Salud es Primero, lo puedes ver en la medidas implementadas», trino la gerencia del Aeropuerto El Dorado.

«¡Volvemos a volar! Avión Despegó la fase inicial de conectividad y nuestro Aeropuerto le da la bienvenida a las aerolíneas»

AVIANCA reanudó la operación de 14 rutas al interior de Colombia siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad.

"Vamos a conectar al país, vamos a conectar a todos ustedes con sus familias, con sus empresas, les deseo un muy buen vuelo y gracias por elegir a Avianca. ¡Gracias por todo!" Así le dio la bienvenida nuestro @CeoAvianca a los viajeros del vuelo AV9542. pic.twitter.com/5q6t7R11uT — Avianca (@Avianca) September 1, 2020

Una despedida que nos hace sonreír! Durante meses anhelamos ver a nuestras alas tomar altura y volar a los mejores destinos del país. Hoy esa imagen es un hecho. #AviancaSigueVolando

¡Gracias por confiar en nosotros! Nos llena de emoción despegar desde Medellín en nuestro primer vuelo AV8537. #AviancaSigueVolando en Colombia. pic.twitter.com/XJkDZ3idMI — Avianca (@Avianca) September 1, 2020

¡Nos sentimos orgullosos de decir que #AviancaSigueVolando! Por eso a bordo de nuestro A320 Retro abrimos nuestras alas, cubriendo la ruta Bogotá – Medellín. ¡Hoy volvimos a volar y con nosotros vuela todo un país

¡Qué alegría despegar rumbo Cartagena! Trabajamos durante meses para garantizar su seguridad durante el vuelo. ¡Gracias por confiar en nosotros!#AviancaSigueVolando pic.twitter.com/WcIKlJM6Jr — Avianca (@Avianca) September 1, 2020

LATAM después de 5 meses, dijo: «Hoy ya podemos volar nuevamente por los cielos de Colombia. ¡Bienvenidos a nuestra #NuevaFormaDeVolar!

Después de 5 meses, hoy ya podemos volar nuevamente por los cielos de Colombia. ¡Bienvenidos a nuestra #NuevaFormaDeVolar! #SomosLATAMColombia pic.twitter.com/6jq2ZwdNx1 — LATAM Colombia (@LATAM_CO) September 1, 2020

Muchas gracias por mantener su confianza en nosotros. Estamos muy felices de reencontrarnos con ustedes y de ofrecerles nuestra #NuevaFormaDeVolar, con más seguridad para todos nuestros pasajeros. ¡Sean todos bienvenidos!

VIVA AIR: Hoy, después de 5 meses, activamos 18 rutas y nuestros Capis Piloto hombre y tripulación se llenan de emoción.

Con 18 rutas nacionales Bandera de Colombia durante la Fase 1 de reactivación de la aviaciónAvión, estamos listos para encender motores con todos nuestros protocolos de bioseguridadCara con máscara médica.

Con 8 aviones activosAvión, volvemos a volar con un 30% de nuestra operación habitual y esperamos incrementar los itinerarios poco a poco.

En total, y durante esta primera fase, esperamos transportar aproximadamente 590,000 pasajerosEquipaje, siguiendo los protocolos de bioseguridad recientemente certificados Medalla del primer lugar.

Estas son las rutas que volaremos a partir de hoy, 1 de septiembre. Volvemos a conectar personas, familias, corazones y negocios Corazón amarilloBandera de Colombia Volvemos a conectar un país #VolvamosAVolar

Hoy el cielo está de fiesta ? Hoy nuestros motores se encienden ? Hoy nuestras alas vuelven a tener el placer de volar #VolvamosAVolar pic.twitter.com/YRmOxEjYES — Viva Air Colombia (@VivaAirCol) September 1, 2020

@EasyflyVuelos felices de iniciar la operación aérea en el país. Hoy desde el @AeropuertoEOH hacia Pereira en el primer vuelo. pic.twitter.com/5OqK4C56Lj — Amanecer Viajes y Turismo (@y_amanecer) September 1, 2020



SATENA, la aerolínea del gobierno nacional también volvió a despegar para conectar las regiones más apartadas del territorio colombiano:

Regresamos a las pistas de Colombia para continuar con nuestra labor: conectar las regiones de nuestra Colombia! ???#EstamosVolandoPorTi ?? pic.twitter.com/xbOfmHlHmu — SATENA es Colombia (@AerolineaSatena) September 1, 2020

Y en los Terminales de Transportes también se sintió la alegría de la reapertura:

Terminales de Bogotá: Estamos felices de volver a abrir nuestras puertas de una manera segura y responsable, acatando todas las normas de bioseguridad para recibir nuevamente a todos los viajeros y garantizarles un viaje que no ponga en riesgo su salud.

María Carmenza Espitia, Gerente de @TerminalBogota nos da la grata noticia de que desde hoy, La Terminal empieza su operación al 50%.

Recalca la importancia de cumplir con los protocolos de bioseguridad para cuidarnos entre todos. #EnBusPorColombia ???#AislamientoSelectivo pic.twitter.com/UcHxoU2r98 — Terminales de Bogotá (@TerminalBogota) September 1, 2020

Desde la Terminal de Transportes de Barranquilla reportamos acompañamiento efectivo para todos los Barranquilleros que hoy en este #AislamientoSelectivo deciden tomar el transporte intermunicipal desde la terminal, esto genera confianza para un viaje seguro. #ElCaminoEsReactivar pic.twitter.com/KHzkWdF5oy — Supertransporte ?? (@Supertransporte) September 1, 2020

La Superintendencia de Transporte destacó que en esta nueva fase de reactivación el Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable, las responsabilidades de cuidado y protección recaen principalmente en cada uno de los ciudadanos, por lo que esta también deberá reflejarse en las vías del país, ya que muchas personas volverán a movilizarse en sus carros, motocicletas y bicicletas, interactuando nuevamente con la infraestructura vial. Por esta razón, en un trabajo articulado con las diferentes entidades del sector, el Gobierno Nacional desplegó un amplio operativo para prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

“Estamos convencidos de que el camino es reactivar las actividades de los diferentes modos de transporte en todo el país, siguiendo los protocolos de bioseguridad definidos para cada sector, manteniendo el distanciamiento y utilizando tapabocas y otros elementos de cuidado. Podemos viajar seguros sí nos cuidamos entre todos, y así lograremos que el país se mueva con responsabilidad y seguridad, pero con determinación en esta nueva normalidad”, aseguró Ángela María Orozco, ministra de Transporte.

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), ha dispuesto toda la logística humana y tecnológica para cuidar y velar por la seguridad de los colombianos. Más de 7.000 hombres y mujeres serán desplegados en los principales ejes viales en el territorio nacional, se instalarán más de 250 puestos de prevención y control y se hará presencia en los 12 Puntos Seguros ubicados en 12 departamentos del país, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Con estas acciones se busca garantizar que los colombianos que retoman su tránsito por las vías del país, cumplan con todas las normas de tránsito y no excedan los límites de velocidad.

En los peajes de salida e ingreso de las principales ciudades se efectuarán sendos controles para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y realizar controles para combatir la ilegalidad en el transporte público.

“Hacemos una invitación a todos los viajeros para que sean responsables y respetuosos de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, cuyo único fin en mitigar la propagación de la pandemia. Les recordamos a los usuarios que nos pueden reportar sus novedades o percances viales llamando gratuitamente al #767, con el fin de atender la solicitud en el menor tiempo posible”, explicó el Director de la DITRA, General Carlos Rodríguez.

El alto oficial resaltó que durante el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable se supervisará estrictamente en las carreteras del país, garantizando la vida de los ciudadanos.

En esta nueva fase de Aislamiento Selectivo, la Superintendencia de Transporte vigilará que la infraestructura del transporte, incluyendo las terminales de transporte, cumpla con todos los protocolos de bioseguridad. Así, complementándose con las competencias de las autoridades sanitarias, generará confianza a los usuarios para utilizar estos espacios en las diferentes regiones del país.

La Superintendencia también vigilará, con el apoyo de la Policía Nacional, que los vehículos utilizados en la prestación de este servicio público cumplan con los protocolos de bioseguridad para que los usuarios se muevan en condiciones seguras.

Con los Inspectores Fluviales se acompañará a los usuarios de transporte fluvial, ya que además de las capacitaciones que se han realizado a las empresas de transporte fluvial, la SuperTransporte vigilará que se realice una operación segura en los principales ríos del país.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha hecho énfasis en la necesidad de poner a punto los vehículos antes de salir de casa, en especial si estos han permanecido detenidos por mucho tiempo.

Tenga en cuenta que si durante el periodo de no operación del vehículo realizó el encendido del mismo al menos una vez por semana para evitar la descarga de la batería, no debería haber problema al prenderlo. Ahora, si desconectó la batería, vuelva a ubicarla de manera adecuada y revísela para comprobar que no tenga grietas por donde se pueda filtrar el ácido. Si encuentra alguna, es necesario reemplazarla. Verifique que los terminales de la batería no presenten oxidación o sulfatación. Se pueden encontrar alternativas de limpieza en internet, o de lo contario consulte su servicio técnico.

-Revise los niveles del líquido refrigerante y el aceite. Mire que no haya fugas en el piso.

-Si el nivel de líquido refrigerante está por debajo del nivel, utilice el líquido recomendado por el fabricante y viértalo hasta completar lo requerido. Recuerde revisar cuándo se requiere el próximo cambio de aceite. Si ya está cerca, es posible que el nivel de aceite esté un poco por debajo de su indicador.

-Revise otros niveles, como el del líquido de frenos, líquido de dirección y líquido del limpiaparabrisas. Si los dos primeros están en un nivel no adecuado, consulte a su servicio técnico. Para el limpiaparabrisas, revise que esté en la marca adecuada. Si el depósito presenta oxidación, lo recomendable es que realice la limpieza con su servicio técnico.

-Inspeccione el buen funcionamiento de las luces del vehículo: frenado, carretera y cruce. Si detecta alguna falla contacte al servicio técnico.

-Se debe encender el vehículo de manera progresiva. Si el arranque no es inmediato, se recomienda no forzar el sistema e intentar por un máximo no superior a los cinco segundos en cada intento.

-Si el vehículo no enciende, revise en el tablero el nivel de combustible. Si ese indicador no presenta problema, verifique que el pito, las luces del tablero y exteriores enciendan para descartar que la batería esté descargada. Si no enciende, contacte su servicio técnico.

-Encienda el vehículo. Una vez iniciado,se recomienda mantenerlo prendido, sin acelerarlo, entre cinco y diez minutos. Compruebe que todos los testigos del tablero se apagan y que la temperatura es la correcta. Si algún testigo queda encendido, contacte a su servicio técnico.

-Pasado este tiempo, verifique nuevamente que no se presenten fugas en el piso.

-Observe el estado de las llantas. Si posee un manómetro, revise que la presión de los neumáticos, incluyendo el de la rueda de repuesto, se encuentre de acuerdo con la presión establecida en el manual del fabricante. Este procedimiento lo puede hacer al salir, en cualquier estación de servicio o montallantas. Igualmente, cerciórese que las llantas no presenten alguna deformación o grietas.

-Antes de salir revise las fechas de vencimiento del SOAT y su licencia de conducir.

-Al salir, circule despacio por unos kilómetros para permitir que el vehículo se reajuste y se distribuyan los fluidos apropiadamente. Compruebe que los frenos no estén presentando ruidos. Es posible que haya ruidos del material de fricción al iniciar la circulación por posibles rastros de óxido que se irán limpiando con la operación. Si los ruidos persisten, o siente que los frenos no operan adecuadamente, contacte a su servicio técnico.

-Si el vehículo presenta polvo y suciedad, realice el lavado en el sitio adecuado para evitar daños posteriores en la pintura.

Las sugerencias para las motocicletas

La revisión básica que se puede hacer en cada para las motocicletas es muy similar a la de los vehículos. Tenga en cuenta las mismas recomendaciones ya mencionadas, y adicionalmente realice las siguientes operaciones:

-Verifique el estado de todos los cables de accionamiento mecánico, como las guayas de freno y embrague. Si encuentra alguna falla contacte a su servicio técnico.

-Se recomienda verificar el estado de los componentes del sistema de transmisión como cadena, piñón y corona, ya que estos pueden sufrir oxidación.

-Si la motocicleta cuenta con freno de disco, se aconseja revisar el estado de las pastillas, los discos y mordazas.

-Si encuentra alguna falla, contacte a su servicio técnico.

-Verifique el estado del tanque de gasolina, verificando que no existan abolladuras u oxidación, producto de la humedad.

-Revise el estado de su casco y del visor haciendo una limpieza y desinfección previa general, utilizando productos que no sean abrasivos ni disolventes. Revise que el casco no presente grietas ni abolladuras que no haya podido identificar previamente. Si se presentan estas, debe cambiarlo.

Los que prefieren las Bicicletas para su retorno vial

Para la revisión básica de la bicicleta se recomienda verificar el estado de los componentes del sistema de transmisión como lo es la cadena, piñones, platos y pedales, ya que estos pueden sufrir oxidación, y realice la lubricación necesaria. Si se detectan daños evidentes en estos componentes es recomendable su cambio.

-Inspeccione que las llantas no presenten deformaciones, grietas o un desgaste significativo. Si es así, realice el cambio de la llanta lo más pronto posible. Si posee una bomba, revise que la presión de los neumáticos se encuentra de acuerdo con la recomendada por el fabricante.

-Verifique el estado del marco, incluyendo el tenedor, y que no presenten grietas o abolladuras y observe el estado de guayas y palancas de frenos y transmisión.

-Revise el adecuado funcionamiento de los frenos de acuerdo con su configuración. Si son de zapatas o de disco, verifique su desgaste.

-Compruebe que las ruedas y el sillín estén bien sujetados y siempre verificar el estado de los elementos de protección personal y luces, así como revisar que el casco no presente grietas ni abolladuras que no haya podido identificar previamente o de lo contario debe reemplazarlo.