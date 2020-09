Lidio García desmiente a MinDefensa y asegura que el Congreso no autorizó presencia de tropas de EEUU en Colombia

El expresidente del Congreso, senador Lidio García, pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que rectifique una información que dio acerca de que 69 senadores autorizaron la estadía en el país de una misión militar de Estados Unidos.

«Es necesario realizar la siguiente precisión con el objeto de que se rectifique la posición del Ministerio de Defensa (…). No se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso de la República hubiese ‘autorizado’ la presencia de tropas norteamericanas en el territorio colombiano», señaló García en una carta a Trujillo.

El pasado mes de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió que el Gobierno Nacional debía suspender una misión militar del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos que llegó al país el 1 de junio para, según el Gobierno, brindar asesoría en temas de lucha contra el narcotráfico y no con el propósito de que Colombia sirviera de tránsito a tropas extranjeras para un eventual ataque a Venezuela, como denunció la oposición.

Dicha medida fue tomada por el tribunal luego de que se conoció que el Ejecutivo permitió el arribo de 53 hombres de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por su sigla en inglés) sin la aprobación previa del Senado, como dicta la Constitución del país.

Sin embargo, y pese al fallo, en días recientes Trujillo anunció ante la prensa que su ministerio recibió una carta firmada por García mediante la cual 69 senadores —es decir, la mayoría— habían aprobado la permanencia de tales hombres de EEUU en el país.

En su carta, García precisó que la misiva que envió a Trujillo en su momento —antes de dejar la presidencia del Senado, el pasado 6 de agosto— «no tiene ningún alcance jurídico que comprometa al Congreso de la República», y agregó que esta era de carácter «informativo» sobre la gestión de un grupo de parlamentarios, por lo que le pidió al ministro de Defensa que rectifique.

Al respecto, Trujillo señaló a través de Twitter: «No haré rectificación que me solicita, por cuanto jamás he dicho que el Senado autorizó la presencia de tropas extranjeras en Colombia».

En breve daré a conocer comunicación de respuesta a nota que me dirigió el honorable Senador,Doctor Lidio García. Anticipo,con todo respeto,que no haré rectificación que me solicita por cuanto jamás he dicho que Senado autorizó presencia de tropas extranjeras en Colombia

