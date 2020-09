No bajar la guardia y permanecer alerta, pide el presidente Duque al comenzar Aislamiento Selectivo con el Covid-19

–En el especial televisivo ‘Prevención y Acción’, el Presidente Iván Duque, advirtió que este martes, primero de septiembre, Colombia “empieza una nueva etapa, es la etapa del Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable” en el marco de la pandemia del Covid-19.

El jefe del Estado recordó que “el virus no se ha ido de Colombia y no se ha ido de ningún país del mundo. El virus está circulando, no se puede bajar la guardia, todos tenemos que estar en alerta”.

En la nueva etapa hay que tener “la guardia en alto, no podemos salir desaforados a irnos a las casas de los amigos, de los familiares, tener, además, esas aglomeraciones”, notificó el presidente Duque.

Dujque reiteró que “todos debemos entender que aquí hay que salvar la vida, aquí hay que proteger la salud. Pero todos debemos entender, también, que, para reactivar productiva y socialmente nuestro país, nuestra responsabilidad significa lo más importante”.

Insistió en que ante la falta de una vacuna y un tratamiento efectivo se requiere mantener la cultura ciudadana, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, el lavado constante de manos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el trabajo, en los espacios públicos y en el hogar.

El Presidente subrayó que este martes “no estamos regresando a la normalidad como lo entendíamos antes de la pandemia. La pandemia sigue presente en el mundo, el virus no se ha ido”.

Al insistir en que el virus continúa presente, el Jefe de Estado aseveró que es necesario “adaptarnos a vivir con él”.

Sobre la situación del Covid-19 en Colombia, destacó en primera instancia que este lunes se realizaron 30.626 pruebas y se registraron 7.230 casos positivos, donde el 61.3% de los casos está concentrado en cinco municipios.

Reportó 299 decesos, más del 55% de los casos de fallecimientos está concentrado en cinco ciudades.

También destacó que a la fecha, ya se han realizado en el país de manera agregada 2’625.052 pruebas, de los cuales han sido descartados 2’100.423.

Los casos positivos registrados de manera acumulada a la fecha son 615.168 e importante destacar que el 92.6% han estado atendidos en casa, el 3.59% han estado atendidos en hospitalización y el 0.34% han estado en unidad de cuidado intensivo.

También reseñó que este martes se han registrado 8.854 recuperados y el país llega ya a una cifra de 459.475 recuperados, con lo que llegamos al 74.6% de recuperación.

El mundo registra 25’325.679 casos, de los cuales tenemos, casos activos 6’868.463, hay 16’665.633 recuperados y en el mundo se registran 847.847 fallecidos.