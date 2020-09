3 de cada 4 colombianos que se declararon en quiebra durante pandemia son cabeza de hogar

3 de cada 4 colombianos que se declararon en quiebra durante la pandemia son cabeza de hogar, reveló el estudio Perspectivas de endeudamiento Colombia 2020 de la firma Insolvencia Colombia, pionera en el país en la consultoría a personas naturales sobre este tema.

Además, la consultora estableció que este año cerca de 1.400 colombianos se han acogido a la ley de insolvencia, lo que significa un 19,69% menos respecto a quienes lo hicieron el año pasado.

El estudio también reveló que más de la mitad de colombianos con problemas financieros les ha servido los alivios financieros otorgados por sus bancos, la cuarta parte le ha servido parcialmente y cree que puede esperar que la situación mejore, y la otra cuarta parte no le ha servido, no le interesa o no sabía que podía acceder a beneficios. Situación que puede explicar la razón por la cual se hacen menos tramites a pesar de lo beneficiosa que es la ley para los deudores.

Para Luis Benítez, consultor financiero y Director de Insolvencia Colombia, “los alivios financieros han permitido que muchos ciudadanos puedan tener un respiro en medio de la pandemia, a su vez que a las entidades financieras les conviene apoyar a sus clientes para mantener indicadores de riesgo manejables. Es crucial que los planes de reactivación de la economía sean contundentes para evitar la quiebra masiva de ciudadanos y empresas durante la nueva normalidad”.

La firma también reveló que cerca del 60% de los más de 7.500 colombianos que han asesorado en los últimos años para declararse insolventes económicamente, son hombres, quienes tienen en su mayoría una edad promedio de 43 años, mientras que las mujeres buscan ayuda sobre los 59 años.

Así mismo, el análisis estableció que el 79% de las personas que se han acogido a la ley de insolvencia son profesionales con empleos bien remunerados, y el 59% con ingresos superiores a los 4 millones de pesos.

“El fin para el cual se creó la ley se está cumpliendo, es un alivio financiero para las personas que buscan llegar a acuerdos de pago con sus acreedores, la ley está cumpliendo su cometido y con la nueva normalidad esperamos ver a más personas buscando solucionar sus problemas de deudas con la ley de insolvencia”, afirmó Benitez.

Una segunda oportunidad en la nueva normalidad

La ley de insolvencia de persona natural (ley 1564) se estableció en el 2012 como un salvavidas y una segunda oportunidad para aquellas personas naturales no comerciantes que están en mora con sus obligaciones financieras, para que puedan renegociarlas con sus acreedores, mientras que les suspenden procesos de embargo.

A nivel nacional, Bogotá es la ciudad donde se registra el mayor número de insolvencias con cerca del 25% del total nacional, seguida por Antioquia (12,6%), Valle del Cauca (18,14%) y Atlántico (9,22%).

Respecto a las localidades en Bogotá donde viven las personas que hicieron más trámites de insolvencia están Suba, Chapinero, Kennedy, Engativá y Usaquén, estas localidades representan el 65% de las insolvencias de este año.

“Muchas personas no conocen la ley de insolvencia ni buscan asesoría en sus finanzas, y permiten que su situación llegue a procedimientos de embargo que no tienen reversa. Por eso es importante detectar a tiempo las incapacidades de pago, buscar acompañamiento y acogerse a la Ley, para tener una segunda oportunidad financiera sin esperar a que la situación sea crítica”, explica el consultor Luis Benítez.

Otro de los datos que arrojó el estudio es que los acuerdos de pago se dan en 6 de cada 10 trámites de insolvencia, lo cual demuestra que el procedimiento está siendo utilizado para lo cual fue diseñado: acercar a las partes a soluciones de conflictos mediante la negociación de deudas.

En tipos de perfiles del insolvente, se evidencia también que las personas con hijos representan el 74% de las personas que buscan la insolvencia, mientras que las personas casadas o con unión marital de hecho representan el 62%.

El informe también revela que el monto de deudas de más del 77% de las personas con problemas financieros son mayores a los 50 millones de pesos, por otro lado que tener vehículo o casa propia es determinante a la hora de tener problemas financieros en un 50% de los casos. “Esto se debe a que al ser inversiones de alto valor suelen repercutir en un mayor estrés financiero en las finanzas de los hogares”, puntualiza Benitez.

Una herramienta gratuita para saber qué tan insolvente es

La firma Insolvencia Colombia desarrolló una herramienta gratuita para que las personas puedan saber qué tan insolventes son.

Se trata de una calculadora virtual que utiliza un modelo matemático de regresión logística, el cual permite predecir y saber quiénes pueden tener inconvenientes financieros mediante una aproximación con solo saber algunos datos de los ciudadanos y así responder la pregunta: ¿Qué tan probable es que yo esté en insolvencia?

La herramienta, disponible de forma gratuita en www.mejorfuturo.co, se basa en datos históricos que la firma ha recolectado en más de 6 años de operación y que se alimenta continuamente a través de la data de nuevas personas, con el uso de una técnica supervisada de Inteligencia Artificial.