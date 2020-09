Gobierno Nacional niega reforma laboral con Decreto que reglamenta Piso de Protección Social

–El denominado Piso de Protección Social, adoptado mediante el Decreto 1174 y que desarrolla lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, no es una reforma laboral ni pensional y en ningún momento desmejora las condiciones de los trabajadores formales, aclararon el presidente Iván Duque y el ministro de Trabajo Angel Custodio Cabrera.

El Decreto del Piso Mínimo Social no es reforma laboral ni pensional. Tampoco desmejora condiciones de los trabajadores formales y no promueve una nueva forma de contratación; es solucionar una desigualdad histórica de colombianos que no tienen una protección para la vejez, aseguró el jefe del Estado.

«El Piso de Protección NO altera la normatividad vigente sobre prestaciones sociales, complementó el jefe de la cartera laboral.

El Piso de Protección Social, que reglamentó por decreto el gobierno nacional, está dirigido a aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica.

Este sector de población contarán ahora con un mecanismo de protección social, que según el Decreto 1174 del 27 agosto, se reglamenta como Piso de Protección Social.

Integran el Piso de Protección Social, el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, como mecanismo de protección en la vejez y el Seguro Inclusivo, que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por los BEPS.

Así mismo, los trabajadores dependientes que se vinculen al Piso de Protección Social tendrán acceso al Sistema de Subsidio Familiar, una vez se reglamente.

El mecanismo tendrá vinculados obligatorios y voluntarios, en el primer caso, serán los trabajadores y contratistas que producto de su dedicación parcial, perciban ingresos inferiores a 1 SMLMV mensual y en el segundo, aquellas personas que no tengan vínculo laboral ni contractual que perciban ingresos inferiores a 1 SMLMV mensual, incluidos los productores del sector agropecuario.

El aporte deberá efectuarse mensualmente por el empleador o contratante según corresponda, y podrá realizarse en cualquier tiempo durante el mes en el que se desarrolla la actividad.

Es necesario que el aporte sea mensual, en razón a que el Ingreso Base de Cotización, IBC, se calcula de manera mensual y dependiendo de los ingresos la persona deberá estar afiliada al Sistema de Seguridad Social -si devenga ingresos iguales o superiores a 1SMLV- o vinculado al Piso de Protección Social, -si percibe ingresos inferiores a 1SMLV mensual-, a efectos de establecer la coexistencia entre los Sistemas.

La cuantía que estará a cargo del empleador o contratante, será equivalente al 15% del ingreso mensual del beneficiario en el período que se realiza dicho aporte, valor que será adicional al convenido a pagar por el desarrollo de la actividad.

La distribución de las aportes de 14 puntos que se acreditarán en la cuenta de ahorro individual del vinculado BEPS y el punto restante se destinará al pago de la prima del Seguro Inclusivo.

Será la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, la que realice la fiscalización a los empleadores que cuenten con trabajadores afiliados al sistema de seguridad social en el régimen contributivo, y que con el propósito de obtener provecho de la reducción de sus aportes en materia de seguridad social de una vigencia a la otra desmejoren las condiciones económicas de dichos trabajadores, mediante la implementación de actos o negocios artificiosos o cualquier otra irregularidad en contra del Sistema General de Seguridad Social.

En el especial de televisión Prevención y Acción, el presidente Iván Duque y el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, respondieron al interrogante ¿el Piso de Protección Social es una reforma laboral o pensional?:

«La respuesta es no. Nosotros con un decreto reglamentario no estamos cambiando ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, aquí no estamos creando nuevas formas de contratación”, afirmó el ministro.

El titular de la cartera de Trabajo recalcó que el Piso de Protección Social tampoco está “desmejorando las condiciones de los trabajadores formales en el país”.

El Presidente Duque puso de presente que en el país solamente uno de cada cuatro mayores de 65 años tiene acceso a un mecanismo de protección para la vejez, particularmente una pensión.

Enfatizó que esta ha sido una problemática social acumulada a través de los años, donde la informalidad juega un papel determinante de esa situación que tenemos que corregir.

Destacó también que cerca del 50 por ciento de nuestro mercado laboral es informal, lo cual se constituye igualmente en un problema acumulado a través de los años, que es preciso enfrentar y resolver.

“Por eso, cuando nosotros discutimos el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso: ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, se aprobó una figura, que es la del piso mínimo social. ¿Qué busca? Que muchas personas que están en el territorio, que ganan menos de un salario mínimo, y también muchas personas que han estado en estructuras donde se manejan con niveles de informalidad, puedan empezar a orientar un camino de cobertura de protección para la vejez”, sostuvo.

“El Decreto 1174 busca ese propósito: facilitar ese proceso y generar equidad en nuestro país. Ha habido muchas noticias falsas circulando. Yo creo que es importante decir las cosas como son, decirlas de frente: aquí a nadie se le está desmejorando ningún beneficio adquirido, ningún derecho adquirido. Aquí a nadie se le están cambiando las condiciones. Lo que se está buscando con este decreto, que reglamenta lo que ya fue aprobado en el Plan de Desarrollo, es que tengamos herramientas de protección y de cobertura para personas que tienen que iniciar una ruta de protección para la vejez”, concluyó el Presidente Duque.