–Estudio determina que los niños contagian el coronavirus seis veces menos que los adultos

–Rusia comenzó esta semana los ensayos posteriores al registro de la vacuna «Sputnik V» contra el Covid-19 y mientras algunos esperan con ansiedad los resultados de estas pruebas, otros cuestionan la necesidad de vacunarse, en primer lugar.

El médico jefe adjunto del hospital No. 52 de Moscú, Serguéi Tsarenko, asegura que de todos modos, la vacunación no se puede evitar. Hasta que no haya una capa inmune, se enferman, el virus no irá a ninguna parte», apuntó el médico ruso.

Aparte de Sputnik V, existe otra vacuna rusa, que está desarrollando actualmente por Rospotrebnadzor, el servicio que protege los derechos del consumidor en Rusia.

Al respecto, Tsarenko subrayó que es «genial que haya diferentes vacunas: tanto nuestras como extranjeras», y agregó: «cuantas más vacunas, mejor».

En una entrevista al diario Kommersant, Tsazrenko abordó las principales diferencias entre los métodos de tratamientos para el Covid-19 que se usan en Rusia y en los países occidentales.

En la entrevista, la periodista mencionó una investigación publicada en la revista Nature que reveló una disminución significativa de la mortalidad en pacientes graves al usar la «dexametasona», un esteroide antiiflamatorio de bajo costo, y preguntó a Tsarenko por qué no hubo estudios rusos sobre este fármaco, a pesar de que ya se está usando activamente en los hospitales de Rusia para tratar el covid-19.

«Simplemente seguimos un camino un poco diferente al del mundo occidental. Occidente vive solo por las reglas… Por ejemplo, recientemente hubo un estudio que mostró la ineficacia del fármaco tocilizumab, que en realidad, como hemos visto en la práctica, funciona. Los pacientes mejoran con él. El problema no es con el medicamento, sino con la organización apresurada equivocada de este estudio», señaló el médico.

Respecto al caso de la dexametasona, Occidente también está siguiendo el camino de «vivir según las reglas», según Tsarenko. El experto explicó que mientras los médicos occidentales estaban realizando un estudio sobre ese esteroide con un grupo de control, que al principio mostró que el fármaco era supuestamente ligeramente mejor que un placebo, los médicos rusos ya lo estaban usando en la práctica.

«Si hubiéramos esperado a los resultados, todos habrían muerto, como, de hecho, sucedió en Reino Unido. En general, estos estudios recuerdan a una parte de la novela ‘Picnic al borde del camino’, donde unos pseudocientíficos demostraban que si el paciente no recibía tratamiento, agua y alimento, seguramente moriría», comparó Tsarenko.

Según el experto, con la dexametasona, los médicos ya comprenden la situación: a causa del virus, se desarrolla una agresión inmune innecesaria que debe ser suprimida.

«Probamos esos corticosteroides mucho antes del estudio británico. La dosis utilizada para el tratamiento es ridícula, lo que puede no causar efectos secundarios. Bueno, aquí están los resultados del estudio: 8 mg de dexametasona es mejor que nada», recalcó el médico.

De acuerdo con Tsarenko, los médicos rusos siempre escogen un camino de tratamiento personalizado: «Hay un paciente, tiene una conexión clara entre la dinámica del tratamiento, el cuadro clínico y los datos de la tomografía computarizada». Mientras tanto, asegura, los doctores occidentales prefieren hacerlo todo según las reglas: el tratamiento solo se puede realizar después de obtener los resultados de un ensayo aleatorio.

«Imagínese que un matón se me acerca y me golpea en la cara y le digo: ‘No me estás golpeando de acuerdo con las reglas. Tenías que ponerte de pie, advertirme, hacer tres reverencias, tal como se debe hacer en un ‘tatami’, y luego golpearme’. Una epidemia es un matón y debe tratarse como a un matón, y no según las reglas. En general, esta es mi opinión, pero no obstante, también es válida entre mis colegas rusos», concluyó Tsarenko.

De otro lado, un estudio realizado en campamentos de verano de España determinó que la tasa de reproducción del coronavirus en los niños es de 0,3, lo que se ubica muy por debajo de la de los adultos, que se sitúa entre 1,7 y 2, lo que significa que los menores contagian seis veces menos que las personas adultas.

En la investigación, llevada a cabo por el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, participaron 1.905 niños y adultos. Durante las cinco semanas en las que fueron realizados los testeos, fueron detectados 39 contagios, 30 de ellos en menores, por lo que fueron rastreados sus 253 contactos. Así fueron detectados 12 nuevos casos, lo que equivale al 4,7 % del total.

Sin embargo, el bajo nivel de transmisión del virus registrado en los campamentos de verano no es directamente trasladable al contexto escolar, ya que las actividades se realizaron mayormente al aire libre y en grupos de hasta diez chicos.

Según explicó Iolanda Jordan, investigadora principal del estudio, el trabajo busca «dar pistas para abrir las escuelas en septiembre de una forma segura y controlada, aplicando medidas como las que se han implementado en los campamentos de verano». En ese sentido, destacó que los «grupos burbuja» fueron eficaces para «contener la transmisión de la infección, para facilitar la trazabilidad de los contactos y para permitir la cuarentena selectiva».

Además, la especialista señaló entre las medidas tomadas para minimizar los riesgos de contagio de coronavirus el lavado frecuente de manos (al menos cinco veces por día), organizar grupos reducidos, utilizar mascarillas y planificar actividades al aire libre.

«Esto no excluye que un sistema con grupos más grandes no pueda funcionar correctamente», puntualizó Jordan. Por eso, aseguró que si siguen los protocolos adecuados, las escuelas podrán ser reabiertas «de forma segura y con las tasas más bajas de infección y transmisión posible». (Información RT).