Nueva normalidad en Bogotá llevaría a un rebrote de la pandemia del Covid-19 en octubre

–Si los comercios y empresarios no cumplen con las medidas de bioseguridad establecidas para contener la pandemia del Covid-19, ni respetan los turnos y horarios, las proyecciones calculan para octubre y noviembre más de 9 mil casos de hospitalización general y casi 3.000 de atención en Unidades de Cuidado Intensivo, UCI, un escenario que excedería la capacidad instalada de la ciudad.

Bajo este panorama, solo con el cuidado mutuo y personal se puede evitar un nuevo pico de casos de Covid-19 tras la reapertura de varios sectores económicos y la “nueva normalidad”, advirtió el doctor Fernando Galván, vicedecano Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

“Con la liberación de más sectores económicos seguramente vendrá un segundo pico de la pandemia en dichos meses, y del cumplimiento de las medidas por parte de la comunidad dependerá la gravedad del impacto”, subrayó.

Pese a estar pasando el primer pico epidemiológico, la preocupación aflora debido al creciente número de ciudadanos que recientemente comenzaron a salir a las calles a practicar deporte y a otras actividades, muchas de ellas sin las medidas de distanciamiento ni protección como el uso adecuado del tapabocas.

“La gente debe entender que el nuevo coronavirus no desapareció, sigue presente, solo que las condiciones sociales y económicas hacen que tenga que darse una reapertura de diferentes actividades, pero lo que se ve es que en algunas áreas no se estaría cumpliendo con todas las medidas”, señala el doctor Galván.

El docente se refirió a las actividades tanto en los parques, zonas libres y comunes como a zonas de comercio y lugares específicos sin el cumplimiento a cabalidad de la norma ni de los protocolos de bioseguridad.

Hasta el 31 de agosto el número de camas en unidades de cuidado intensivo (UCI) en Bogotá era de 1.334. Se espera que en un escenario en el que las personas cumplan con las medidas de autocuidado según la nueva normalidad, y los sectores económicos y empresariales asuman con rigor sus turnos y horarios, a finales de octubre haya cerca de 6.000 casos de hospitalización general y 1.700 que requieran atención en las UCI.

Pese a que el Gobierno nacional reafirma el autocuidado durante esta nueva etapa de la pandemia, la Facultad de Medicina de la UNAL está promoviendo el cuidado mutuo como algo vital.

“Si yo me protejo me estoy cuidando yo, cuido a mi familia y a mi comunidad; no se trata solo del autocuidado, sino que tenemos que cuidarnos entre todos”, resalta el doctor Galván.

En ese sentido, agrega que si el mensaje se envía de la manera equivocada y desde el individualismo, puede ocasionar que por la imprudencia de algunos muchas personas terminen infectadas.

También señala que las Juntas de Acción Comunal de los distintos barrios y localidades de la ciudad, los consejos de administración, las alcaldías locales, las juntas administradoras locales (JAL) y las organizaciones comunitarias, culturales y ambientales deberán jugar un papel fundamental para sus vecinos y habitantes, con el fin de que se adopten las medidas preventivas.

Con este horizonte, la Facultad viene trabajando en distintos programas de prevención con localidades como Teusaquillo, Puente Aranda y Fontibón, además de varios municipios de Cundinamarca. (Información y foto Agencia de Noticias E.N.).