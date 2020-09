Durante los cinco meses de cuarentena fallecieron 120 personas por accidentes de tránsito en Bogotá

El análisis del Distrito reveló que, durante los cinco meses de cuarentena que tuvo la ciudad de Bogotá, entre el 20 de marzo y el 26 de agosto de 2020 hasta la medianoche, fallecieron 120 personas en el tránsito y, de este total, 39% eran motociclistas (conductores y acompañantes); 33%, peatones y el 18%, ciclistas.

Los motociclistas ocuparon el primer lugar con 47 casos (41 conductores y 6 acompañantes), seguidos de los peatones con 40 fallecidos, 21 ciclistas, 5 conductores a bordo de un vehículo liviano, 3 pasajeros de vehículos livianos y 4 pasajeros a bordo de un vehículo pesado.

“Durante los cinco meses que duró el Aislamiento Preventivo Obligatorio en Bogotá, a pesar de reducirse la movilidad y las víctimas fatales por siniestros viales en un 51% frente al promedio de los últimos 5 años, el balance no es positivo si consideramos que 120 personas no volvieron a sus casas, por eso, para nosotros es muy importante que todos los ciudadanos adopten en sus recorridos conductas seguras en la vía, como no exceder los límites máximos de velocidad permitidos en la ciudad», dijo el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.

«En el mes de septiembre, en línea con la nueva normalidad de la ciudad, estamos fortaleciendo los controles en vía en puntos estratégicos de la ciudad, así como jornadas pedagógicas en calle para incentivar el cumplimiento de las normas de tránsito y fomentar la convivencia y el compromiso con la vida”, agregó Estupiñán.

Durante el periodo de cuarentena en Bogotá, la Secretaría de Movilidad también identificó que 6 de cada 10 personas que fallecieron en el tránsito tenían entre 29 y 59 años de edad. Así mismo, el 48% de los fallecimientos se registró en horario nocturno, es decir, entre las 6:00 p.m. y 6:00 a.m.

Entre los hallazgos que hizo el Distrito en este análisis, se determinó que, el porcentaje de participación de los ciclistas involucrados en siniestros viales aumentó de 14% a 18% en el periodo de análisis.

127 vidas salvadas frente al promedio 2015-2019

En cifras preliminares, durante el periodo de aislamiento preventivo, comprendido entre el 20 de marzo y el 26 de agosto, en Bogotá se han salvado 127 vidas frente al promedio de las fatalidades registradas entre 2015-2019 para el mismo periodo, representando así, una reducción del 51% de los fallecidos en la ciudad, donde antes se registraban 247 personas fallecidas.

La implementación de la medida del límite máximo de velocidad de 50 km/h en Bogotá en el mes de mayo, hace parte de las acciones que el Distrito implementó para reducir el riesgo en las vías y los índices de siniestralidad de la ciudad. En los 3 primeros meses de implementada la medida, esto es entre 10 de mayo a 9 de agosto, las fatalidades en las vías arteriales en que aplica la medida ha reducido en un 47% en comparación con el promedio de fatalidades entre 2015 y 2019.

Estrategia para la Gestión en vía

Para disminuir los índices de siniestralidad en la ciudad, se tiene previsto realizar más de 2.000 operativos en puntos críticos durante el mes de septiembre, diseñando una estrategia de control durante las 24 horas del día de domingo a domingo con la presencia de la Policía de Tránsito de Bogotá y funcionarios de la SDM, instalando puestos de control con radares de velocidad en las vías y realizando pruebas de alcoholemia.

Entre semana, en dos jornadas diarias se duplicarán los esfuerzos para realizar operativos de control en zonas de alta ocupación como los alrededores de zonas de comida, restaurantes, centros comerciales, parques, entre otros, para vigilar el cumplimiento de las medidas de buen parqueo, respeto por el paso peatonal y de ciclistas y el uso adecuado de las intersecciones semafóricas, esto para mejorar el comportamiento de los ciudadanos y reducir el riesgo de siniestralidad.

Entre los lugares que la entidad ha catalogado como críticos debido a los altos índices de siniestralidad y al alto flujo de movilidad, y donde se focalizarán estos controles, están: avenida calle 13 entre la avenida Ciudad de Cali y el Río Bogotá; la avenida Boyacá entre calle 63 y 72, entre avenida las Américas y Avenida La Esperanza, entre la avenida Ferrocarril del sur y la avenida Primero de Mayo, entre Yomasa y Ciudad de Villavicencio; en la avenida calle 80 entre la avenida Ciudad de Cali y el Río Bogotá; en la avenida Ciudad de Cali entre la avenida Ciudad de Villavicencio y la calle 13; en la autopista sur entre avenida Boyacá y avenida Ciudad de Villavicencio; en la avenida Las Américas entre carrera 50 y 68; autopista norte entre calle 134 y calle 153; y avenida Caracas entre calle 19 y calle 26 y entre calle 45 y calle 53.

En el marco de los principios de Visión Cero, y en aras de mitigar aquellos comportamientos de riesgo en los tramos viales identificados como críticos en términos de siniestralidad, durante el mes de septiembre se ejecutarán acciones de control a fin de generar condiciones de seguridad para la movilidad reduciendo el riesgo de ocurrencia de siniestros viales, bajo el precepto que ninguna fatalidad es aceptable en el marco de la movilidad.

En este sentido, los recursos humanos y técnicos estarán orientados a la ejecución de operativos de regulación y control en tramos críticos por siniestralidad, a los conductores de vehículos que se encuentren infringiendo las normas establecidas en la Ley, especialmente en lo concerniente a aquellas conductas que ponen en riesgo su integridad y la de las demás personas que hacen uso de la vía, lo anterior de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito.

Entre el 20 de marzo y el 26 de agosto de 2020, periodo de cuarentena en Bogotá, se impusieron en total 220.582 comparendos por infringir las normas de tránsito. Entre las principales infracciones detectadas por las autoridades de tránsito están: estacionar en sitios prohibidos (C02), transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos (C14), incumplir las normas de tránsito por parte de peatones y ciclistas (G02), no acatar los requerimientos impartidos por los policías de tránsito (C31) y obstaculizar la vía o poner en riesgo a otros (H03).

Entre el 20 de marzo, fecha en la que comenzó la cuarentena y el 26 de agosto cuando finalizó, se contabilizaron en total 27.035 comparendos y 6.039 vehículos inmovilizados por no cumplir con la medida de aislamiento obligatorio. De los cuales, 9.630 fueron sanciones a motociclistas y 17.405 a conductores de vehículos. De las inmovilizaciones, 4.723 corresponden a motos y 1.316 a carros particulares.

La Secretaría de Movilidad reitera el llamado a todos los ciudadanos para que, así como se han cuidado ante el COVID-19, se cuiden en las vías, cumpliendo las normas de tránsito y mitigando los factores de riesgo, como el exceso del límite máximo de velocidad en la ciudad.