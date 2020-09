Vuelve a operar el funicular de Monserrate

Con la llegada de la Nueva Realidad, el pasado fin de semana, los ciudadanos demostraron su compromiso con todas las medidas de cuidado y cumplieron con las reglas de bioseguridad pactadas en la reapertura del sendero de Monserrate. Es por esto que este fin de semana se habilitará la operación del funicular.

El sendero peatonal al Santuario de Monserrate recibió 5.200 usuarios en donde no se presentó aglomeración, debido al orden en la entrada y salida coordinada de las personas que asistieron, generando una rotación para que siempre se mantuviera el aforo permitido.

Debido al buen comportamiento de los ciudadanos se pondrá en marcha el funicular y estos serán los horarios en los que funcionará: El día sábado estará en operación en un horario de 6:30 am hasta las 10:30 pm y el día domingo en un horario de 6:00 am hasta las 5:00 pm.

Se operará con una capacidad del 30% que corresponde a 24 pasajeros y un conductor para un total de 25 pasajeros. Se contará con todas las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad, aprobado por la Alcaldía de Bogotá el día 15 de julio de 2020.

Es importante decir que anteriormente era obligatorio el diligenciamiento de un formulario para poder subir por el sendero, ahora el aforo será controlado directamente en el mismo lugar.

Algunas recomendaciones para poder asistir:

Horario: De 7 a.m. a 2 p.m. (De jueves a domingo)

Se permitirá el ingreso hasta completar el aforo del 35 %: es decir, máximo unas 4.000 personas.

Es obligatorio el uso de tapabocas durante el recorrido.

Los asistentes deben guardar distanciamiento mínimo de 2 metros.

Llevar un kit de autocuidado con gel antibacterial o alcohol, toalla y botella de agua personal.

No consumir comida durante el ascenso. Pero, claramente, sí se puede hidratar.

Usar ropa cómoda y calzado adecuado.

Aplicarse bloqueador solar.

Acatar las instrucciones de las autoridades y del personal del IDRD.

Permanecer a la derecha para ascender y a la izquierda para descender.

En caso de aglomeración conservar la calma y no salir por caminos o senderos.

No está permitido:

El servicio de baños ni de ventas.

El ingreso de mascotas.

El porte de armas.

El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.

El ingreso de coches o caminadores.

Realizar recorridos por sitios diferentes al sendero.

Arrojar basura durante el recorrido (no hay canecas).

Adelantarse o correr en el sendero, esto genera peligro de accidentes a los usuarios.

Utilizar parlantes, megáfonos o cualquier dispositivo de amplificación de sonido.

Obstaculizar el tránsito de los demás visitantes.

Para este fin de semana solo estará en funcionamiento el funicular y el sendero. El teleférico y la iglesia no se encontrarán operando todavía.