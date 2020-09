Capturaron a venezolanos financiados por régimen de Maduro para adelantar operaciones de «desestabilización” en Colombia

Loterias

Loterías y chances del 2 de septiembre en el territorio colombiano:

Baloto 03 19 20 21 28 13

Revancha 04 11 22 34 38 04

Meta 4244 – Serie 114

Manizales 7217 – Serie 021

Valle 0419 – Serie 170

DORADO

Mañana 7032 – Tarde 3354

CULONA

Día 3267 – Noche 5299

ASTRO SOL

2569 – Signo Aries

ASTRO LUNA

3046 – Signo Cáncer

PIJAO

1549

PAISISTA

Día 5443 – Noche 2727

CHONTICO

Día 9729 – Noche 0759

CAFETERITO

Tarde 1574 – Noche 5603

SINUANO

Día 4739 – Noche 6985

CASH THREE:

Día 186 – Noche 242

PLAY FOUR:

Día 5694 – Noche 5689

WIN FOUR:

7833

EVENING:

8106

SAMAN

Día 2460

CARIBEÑA

Día 5403 – Noche 6738

MOTILON

Tarde 4806 – Noche 5030

FANTÁSTICA

Día 9751 – Noche 1991

ANTIOQUEÑITA

Día 6224 – Tarde 1419