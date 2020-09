Colombia arresta a tres venezolanos vinculados a incursión contra Nicolás Maduro

–La agencia de noticias The Associated Press, citando una fuente que estuvo en contacto con los sospechosos al momento de su detención y no se indentificó, asegura que la Policía de Colombia arrestó a tres venezolanos que participaron en el fallido plan que organizó un ex boina verde del ejército de Estados Unidos para cruzar la frontera y derrocar al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las tres personas fueron arrestadas en operativos simultáneos lanzados en las primeras horas del miércoles en Bogotá, la capital colombiana, bajo cargos de tráfico de armas y entrenamiento para actividades ilícitas.

Identifica a dos de los hombres arrestados como el mayor Juvenal Sequea y el capitán Juven Sequea, hermanos mayores del comandante confeso de la fallida incursión del pasado 3 de mayo, el capitán Antonio Sequea, quien se encuentra en una cárcel de la capital venezolana, Caracas. El tercer detenido es un civil de nombre Rayder Ruso.

El informativo señala que los tres vivieron varios meses en campamentos rudimentarios ubicados en la costa del Caribe colombiano, en donde Jordan Goudreau, un veterano de guerra estadounidense, ayudaba a organizar un ejército de voluntarios para llevar a cabo una rápida incursión a Venezuela para derrocar a Maduro.

Pero, agrega, los tres desertaron de la misión improvisada, conocida como Operación Gedeón, meses antes de que se lanzara el ataque por la playa, ya que lo percibían como una misión suicida que carecía del respaldo necesario de Estados Unidos.

También reseña la información que descrito como “Bahía de lechones”, en referencia a la fallida invasión de 1961 a Cuba por parte de exiliados anticomunistas, el operativo culminó en una victoria propagandística para Maduro, al capturar a decenas de potenciales combatientes, incluyendo a dos excompañeros de las fuerzas especiales de Goudreau, Luke Denman y Airan Berry, quienes no tardaron en declararse culpables y fueron sentenciados a 20 años de prisión.

“(El presidente estadounidense) Donald Trump aprobó que me maten. Escuchen, yo no estoy exagerando, y están tratando de mover a un grupo de francotiradores, o de comprar a un grupo de francotiradores en Venezuela para matarme”, dijo Maduro el martes al recordar el operativo.

El presidente encargado de Venezuela respaldado por unas 60 naciones incluyendo a Estados Unidos, Juan Guaidó, también fue vinculado al complot una vez que se reveló que dos de sus asesores en Miami firmaron un contrato de 42 páginas con la compañía de Goudreau en Florida, Silvercorp USA, para que se llevara a cabo el cambio de régimen.

Los asesores señalaron que se arrepintieron del acuerdo antes de Navidad debido a una serie de diferencias con Goudreau y a un cambio de estrategia. Aseguraron que no hubo ningún intercambio monetario, salvo los 50.000 dólares para cubrir los gastos iniciales de Goudreau.

Aún se desconoce el alcance total del plan y qué tanto sabían las autoridades de Estados Unidos, a pesar de las preguntas en el Congreso por parte de los demócratas, quienes expresaron su desacuerdo con el operativo.

Existen reportes de prensa de que una cuarta persona, Yacsy Álvarez, quien se desempeñó como traductora y asistente de Goudreau en Colombia, también fue arrestada el miércoles por las autoridades colombianas por su participación en el complot. La AP no pudo confirmar su detención. (Versión Voz de América).