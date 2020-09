Los niños se robaron el show en una nueva tertulia de ‘Leer para la vida’

Los invitados que tuvieron la alcaldesa Claudia López y el Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Nicolás Montero, durante la sesión de ‘Leer para la Vida’, han sido quizás los más dulces y especiales hasta ahora.

La inocencia, dulzura, y la alegría se tomaron el espacio de esta iniciativa en Facebook Live, para conversar ante más de 140.000 internautas que se conectaron a presenciar una nueva conversación, esta vez, enfocada a escuchar las anécdotas, opiniones, e historias de dos pequeños gigantes.

Juliana Echeverría Monsalve, de 8 años, alumna de piano del Conservatorio de la Universidad Nacional y miembro del Club de Ciencias del Jardín Botánico y del Club de Astronomía del Planetario de Bogotá; y Francisco Vera Manzanares, de 11 años, activista climático y ambiental y fundador del Movimiento Ambiental Guardianes por la Vida, fueron los invitados a esta tertulia que estuvo llena de diversión, alegría y muchos sueños por cumplir.

La conversación empezó a desarrollarse luego de que el secretario Montero quiso conocer cuáles son las actividades que realizan en su día a día. Juliana inició contando lo mucho que disfruta asistir a la biblioteca pública Julio Mario Santo Domingo, que según ella «tiene un espacio muy hermoso e iluminado, tiene muchas salas para bebés, niños más grandes, adultos y personas mayores. Una de las salas más lindas es la Sala Pombo y también el espacio denominado el Huerto, donde sembramos y aprendemos sobre las plantas».

#LaHoraDelCuento es una de las actividades que más disfruta Juliana, espacio en el que los mediadores de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) comparten libros e historias con los más pequeños, además de consejos para leer con los niños y niñas. La iniciativa ha sido uno de los programas con mayor acogida, incluso con su virtualización debido a la contingencia por Covid-19.

«Ellas hacen que este momento sea muy divertido y emocionante, pues le ponen entonación a las historias y es muy entretenido», agregó Juliana.

Por su parte, Francisco aseguró que la biblioteca Julio Mario Santo Domingo es también una de sus favoritas, y que describe sus días como los más hermosos.

«Vamos en bicicleta, me acompaña mi papá los domingos, antes de entrar disfrutamos los lindos espacios y cuando entramos ya empezamos a jugar en los distintos espacios que hay, me divierten mucho los juegos de mesa como la Batalla Naval, y esta biblioteca me genera mucha tranquilidad y felicidad».

Ambos coincidieron en que los espacios que ofrecen las distintas bibliotecas públicas de la capital, hoy son como su segundo hogar, y junto con la alcaldesa Claudia López, resaltaron que los libros, los juegos, y la naturaleza les despiertan una sensación única que experimentan cada vez que se encuentran con la majestuosidad del conocimiento, la creatividad, el talento y la diversión en cada una de ellas.

«Tal vez la biblioteca que más he visitado es la Luis Ángel Arango, en época de la universidad iba a leer todo lo que tenía por adelantarme porque trabajaba entre semana, y esta ha sido la biblioteca que sin duda alguna más he disfrutado y que conozco muy bien», aseguró la alcaldesa Claudia López.