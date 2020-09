Misión de internacionalización evalúa retos para ampliación de la oferta exportadora

Con un minucioso diagnóstico sobre desafíos y oportunidades de internacionalización en la reactivación económica pospandemia, se realizó la tercera sesión de la Misión de Internacionalización, liderada por la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez y el profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann.

La alta funcionaria señaló que adelanta mesas sectoriales con los gremios, para analizar las posibilidades exportadoras de las cadenas productivas, con base en la nueva demanda mundial.

“Esta crisis nos ha dado la oportunidad de producir una transformación real en la economía y en la sociedad colombiana. El sector público y privado tienen la posibilidad de tomar decisiones que generen cambios positivos, que impacten a la población para tener más sostenibilidad, más equidad, para hacer una transición de la informalidad a la formalidad”, sostuvo la Vicepresidente.

En la reunión, se analizaron las barreras comerciales que hay en la actualidad, en aras de aplicar estrategias que permitan optimizar los procesos. Los expertos que conforman la Misión, han realizado un detallado análisis sobre las falencias, potencialidades y proyecciones de Colombia para ampliar con éxito su presencia en el mercado internacional. Este panorama permitirá hacer apuestas más acertadas a la hora de aterrizar las propuestas.

Así las cosas, se enfocarán esfuerzos en superar trabas en bilingüismo, acuerdos de doble tributación, inteligencia de mercados, retenciones en el exterior no descontadas en Colombia, infraestructura y servicios logísticos eficientes y costo-eficientes, entre otros.

Otras de las barreras identificadas corresponden a obstáculos técnicos al comercio, como cumplimiento de requisitos de etiquetado y medidas de evaluación de la conformidad, relacionadas con requisitos como certificación, pruebas e inspección del producto.

“Como resultado de nuestras reuniones con el sector privado, estoy aún más convencida de que después de esta pandemia, debemos apuntar a metas alcanzables, pero ambiciosas para las políticas públicas implementadas por nuestro gobierno. Debemos trabajar para eliminar la pobreza extrema, reducir la dependencia de las exportaciones tradicionales y lograr un crecimiento económico cercano al 6%. Esta es nuestra oportunidad de oro para transformar la economía de Colombia”, dijo la Vicepresidente.

También se encuentran en marcha importantes estudios, que darán norte a la política de internacionalización, como el que está desarrollando el profesor Richard E. Baldwin, del Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra, sobre la telemigración y su impacto en la globalización de los servicios. Además, el profesor Hausmann y la profesora AnnaLee Saxenian, de University of California, Berkeley, están avanzando en un estudio sobre el potencial de la diáspora de Colombia.

Como oportunidades para ampliar la presencia de Colombia en el mercado internacional, se identificaron la transformación digital y adopción de comercio electrónico; la potenciación de los canales de exportación a través ProColombia; la sofisticación de la oferta exportable, enfocada a productos de alto valor (no competir por valor hora); la definición de oportunidades de exportación y potencial demanda internacional; la consolidación de una e-región (integración puertos con zonas francas), así como la reducción de tiempos y procesos aduaneros.

Este jueves, 3 de septiembre, en el marco de las actividades de la Misión de Internacionalización, se llevará a cabo el webinar “Colombia en las cadenas globales de valor: oportunidades y desafíos pos-COVID-19”, a las 2:00 p.m., liderado por la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez.

La Misión de Internacionalización nació con el objetivo de analizar las dinámicas del mercado internacional actual, con el fin de recomendar a Colombia los campos más propicios para competir y reinsertarse en las cadenas de valor globales.