Otro afroamericano fue asesinado por la policía en Washington

–Nuevas protestas se registraron este miercoles, esta vez en Washington contra la violencia policial, tras la muerte a tiros de un afroamericano por parte de un agente, en hechos ocurridos en el barrio Congress Heights de la capital de los Estados Unidos.

Los agentes implicados aseguran que el adolescente portaba una pistola y que a otro joven de 19 años le decomisaron un arma, que no tenía licencia, al que arrestaron en el lugar.

Dijeron que respondieron al aviso sobre la presencia de un hombre armado y hacia las 16:00 se acercaron a un vehículo aparcado en un estacionamiento, que tenía varias personas en su interior y alrededor.

Una cámara policial grabó cómo dos de los presentes echaron a correr y, mientras les perseguían a la carrera.

Uno de ellos, identificado como Deon Kay, de 18 años, sacó una pistola de su cinturón y un agente le disparó en el pecho.

This is Deon Kay, who police shot and killed in Washington DC today, as he was running away from them.

He had just turned 18. pic.twitter.com/X27noYPaFv

— Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) September 3, 2020