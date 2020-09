Colombia, Segundo país con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Aunque el inventario està lejos de terminar porque se ignora el número de microorganismos y especies que conforman nuestra Biodiversidad, en el país se han registrado 400 plantas nativas para la alimentación, 1442 especies medicinales, 114 para extracción de fibras y gran cantidad de plantas ornamentales; en anfibios, Colombia es el país más rico de este grupo zoológico de gran diversidad; las mariposas diurnas nos posicionan en el tercer país a nivel mundial con mayor variedad con 3019 especies descritas hasta el momento, de las cuales 300 son endémicas, es decir que solo se encuentran aquí; y como agregado a esta distinción, 1533, una extraordinaria cantidad de peces dulceacuícolas.

Como en otros campos, los números se envejecen permanentemente porque cada día los investigadores descubren nuevas especies. Colombia cuenta con 54.871 especies registradas, de las cuales 3.625 son exclusivas (Minciencias). Dentro de la multiplicidad de plantas con flores, las orquídeas y las palmas son las que hacen que el país ocupe el primer puesto en número de especies de orquídeas y el tercero en palmas. La Región de los Andes, seguida del Pacífico y Amazonía, son las que albergan el mayor número de linajes de plantas y líquenes.

Después de Brasil, Colombia es el segundo país con mayor riqueza de anfibios en el mundo. En nuestro país, hasta la fecha contamos con 367 anfibios únicos en Colombia, muchos con peculiares costumbres: Los huevos de la Rana Cristal son adheridos a las hojas de plantas a orillas de las quebradas, generalmente los machos siempre están cerca de las posturas cuidando los huevos o humedeciéndolos para evitar que se resequen; la Rana Dorada Venenosa es considerado el vertebrado más venenoso del planeta, y en el caso del Sapito Rastrojero, la hembra tiene la ardua tarea de transportar al macho en la espalda, o como la Rhinella Rostrata, que no ha sido vista en 70 años. (www.proaves.org)

Las mariposas prestan un favor sumamente estimable para el ecosistema y en la producción de alimentos. Se tiene establecido que unos 90 cultivos de frutas y verduras, que componen la dieta alimentaria de los colombianos, son polinizados por distintas especies de mariposas e insectos (abejas, moscas, polillas, escarabajos) y murciélagos. Los lepidópteros copulan en el aire, las hembras almacenan los espermatozoides en la espermateca. De la aprobación de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), depende que se dé inicio en Bogotá del Sendero de las Mariposas que comprende 100 kms de Usme a Usaquén.

En las aguas continentales de Colombia contienen cerca de las dos terceras partes de las aproximadamente 3.000 especies de peces de Suramérica. Las langostas hembras, abundantes en esta nación, pueden llevar hasta medio millón de huevos, solo uno o dos llegarán a la etapa adulta. El mero solo podrá llegar a reproducirse cuando alcance un metro de longitud.

En Colombia hay 796 especies vegetales amenazadas por cuenta de problemáticas como el cambio climático, la deforestación y la extracción de madera ilegal (wwf. colombia). WWF seleccionó el pasado mes 12 especies vegetales que enfrentan riesgos a nivel nacional e internacional. Los anfibios en Colombia, considerados los más ricos en diversidad de especies en el mundo, son uno de los grupos zoológicos más amenazados del planeta (Stuart et al., 2008, citado por la CAR), son animales del agua y de la tierra, siendo pausados y tardos en la segunda. Sin importar que hace más de 50 años está prohibida la caza de los manatíes, sigue siendo letra muerta y presa favorita de cazadores furtivos en busca de este animal de cuerpo robusto y de forma cilíndrica, y que no tiene extremidades inferiores. Las morsas son apetecidas por los traficantes de especies para extraerle un marfil muy costoso de los colmillos. Casi el 35 por ciento de los polinizadores invertebrados –en particular las abejas y las mariposas–, están en peligro de extinción a nivel mundial (ONU). Por la grave amenaza que soportan las mariposas, el año pasado, reconociendo la jerarquía de los polinizadores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la CAR de Cundinamarca y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, lanzaron la primera Iniciativa Colombiana de Polinizadores, en la historia del país para proteger estas especies. En 2014 se realizó la primera radiografía sobre los peligros que corren los peces de agua dulce, señalando que, de no tomarse medidas inmediatas por su conservación, ya no serían parte de nuestra riqueza natural. El estudio fue dirigido por la Universidad Javeriana, el Instituto Humboldt y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). El mero, no es opción de pescado, por ser una especie en peligro.

En el momento de investigar acerca de este cuarto de especies (plantas, anfibios, peces y mariposas), se encuentra que no habìa textos elaborados para el lector no especializado; laguna que empezó a llenarse con aportes de las Universidades El Rosario, de La Salle y Javeriana, y los más importantes museos de historia natural de Colombia, la Estación Experimental José Celestino Mutis, el Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional que ha liderado 10 de los 17 Libros Rojos que hay en Colombia.

