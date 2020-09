Afición del Barcelona está feliz tras anuncio de Messi de permanecer en el club

Los aficionados del Barcelona respiraron aliviados el viernes después de que Lionel Messi puso fin a semanas de especulaciones al anunciar que había decidido, a regañadientes, quedarse en el club una temporada más.

Messi, que sorprendió al mundo del fútbol al decir que quería dejar el club en el que ha estado profesionalmente toda su vida el mes pasado, reveló que terminará su contrato hasta 2021 para evitar llevar al Barça a los tribunales.

«Si puede quedarse un año más y podemos aprovecharlo para ir a verlo jugar en el estadio, para mí es algo muy positivo», dijo Oriol Vives, un aficionado del Barcelona de 31 años.

Jorge Sos, de 39 años, agregó: «Creo que es una buena noticia para el Barcelona porque es el mejor jugador del mundo».

Sin embargo, algunos hinchas sintieron que la saga inevitablemente resquebrajó la relación de Messi con el club.

«Creo que es bueno que no se vaya, pero con todo el lío que ha creado, la verdad es que no es bueno para el Barcelona, porque no da la impresión de que quiera jugar en el equipo», sostuvo Sergi Roda, de 24 años.

El argentino de 33 años criticó con dureza a la dirigencia del club al anunciar en una entrevista que se quedaría.

«La dirección del club que lidera (el presidente Josep Maria) Bartomeu es un desastre», dijo Messi en Goal.com.

Esta queja fue entendida por algunos aficionados del Barça el viernes.

«Toda la situación ha sido muy desagradable», dijo Jordi Martí, de 43 años. «Creo que la mayor parte de la culpa es de la dirigencia».

Los medios españoles se centraron en la decisión a desgana del argentino. El Mundo tituló «Messi se queda en el Barcelona contra su voluntad», mientras que Marca dijo: «Messi se queda… pero con muchos ‘peros'». Reuters