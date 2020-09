¿Qué hacer con los tapabocas y guantes usados?

Elementos como los tapabocas o guantes desechables son indispensables para mantenernos protegidos del coronavirus, pero más allá de usarlos, ¿estás prestando atención en dónde los estás botando una vez los utilizas?

Debido a que se ha reportado un incremento de estos elementos de bioseguridad en las calles de la ciudad, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, inició una campaña de educación para que seas consciente de la importancia de hacer una adecuada disposición de estos residuos, que además son considerados peligrosos, porque no solo contaminan, sino que se pueden convertir en un foco más de propagación del coronavirus.

¿Qué son los residuos peligrosos?

Los residuos peligrosos son todos aquellos elementos que luego de usarse ya no tienen una vida útil, no se pueden reciclar y además no deben ser mezclados con el resto de la basura que sacamos a diario debido a que requieren un manejo especial porque pueden afectar la salud de las personas que tengan contacto con ellos.

Bombillos, baterías, elementos de hospital como jeringas, agujas, tapabocas, guantes, medicamentos vencidos y aparatos eléctricos son parte de la larga lista de residuos peligrosos que no deben mezclarse con el resto de la basura que desechamos y que deben ser llevados a los ? Puntos de Recolección Distrital.

¿Cómo debo deshacerme de los residuos peligrosos como tapabocas y guantes?

Lo primero que debes hacer es desinfectar los guantes y tapabocas con alcohol o hipoclorito de sodio, luego destrúyelos con una tijera para evitar que los reutilicen, deposítalos en una bolsa negra, desinfecta la bolsa con alcohol y márcala como material peligroso. Saca la bolsa únicamente cuando pase el camión de la basura, advirtiendo al personal que contiene material peligroso.