Clamor de profesionales de BMX ante negativa del IDRD para dejarlos entrenar para Mundial

Los deportistas profesionales que integran el equipo Distrital de BMX y que van a representarnos en Mundial que está previsto para el 6 y 7 de noviembre, cumplen dos meses reiterando su petición al IDRD para que les permita entrenar bajo todos los protocolos de bioseguridad en la pista profesional que está dispuesta para este deporte en el Parque El Salitre.

Por esta razón, la concejal de Bogotá Lucía Bastidas se sumó desde el inicio a este llamado que hoy reiteran los integrantes de la selección Bogotá de BMX a la Administración Distrital con miras a representar al país en el Campeonato Mundial UCI 2020 en Estados Unidos. “Esperamos que el IDRD entre en razón y por fin responda a la solicitud de estos jóvenes que necesitan prepararse para las competencias, en reiteradas ocasiones la respuesta ha sido NO sin mayor explicación, perjudicando nuevamente al deporte”, señaló la cabildante.

Miguel Calixto, deportista profesional e integrante del equipo en la ciudad, reitera que este espacio les brinda condiciones óptimas y seguras para practicar frente a la pandemia, y además que, al no tratarse de un deporte de contacto, les permite mantener la distancia adecuada en sus entrenamientos y prepararse al nivel que les exige esta competencia internacional.

“Somos cerca de 15 atletas que practicábamos en la pista profesional que dejó la administración anterior, es espacio de 13 mil metros cuadrados, que perfectamente nos garantiza el distanciamiento. El último decreto expedido por la Alcaldía hablaba que ya estábamos dentro de esas disciplinas que podrían entrenar, pero aun así el IDRD no nos autoriza y tenemos el Mundial encima. Hasta ahora no ha pasado mucho, nos citaron a una reunión y nos dijeron que el Ministerio del Deporte no había aprobado los protocolos, sin embargo fue mentira porque hicimos contacto con personas del Ministerio quienes negaron esa información. Necesitamos saber por qué no nos han abierto, y cuando nos van a abrir. Al día de hoy, no tenemos una respuesta de la Administración, solo evasivas. El entrenamiento no ha sido el mejor, la mayoría de deportistas de la selección no tiene las condiciones económicas o técnicas para lograr el nivel que se requiere”, indicó Calixto.

La pista profesional en cuestión, está ubicada en el parque El Salitre, fue inaugurada en Agosto de 2019, con miras a potenciar la competitividad del BMX y deportes similares. Cuenta con zonas amplias de pits, calentamiento y recuperación y áreas de sala de control antidopaje, enfermería, gimnasio, administración y almacén. En su primera etapa, un área de 13.000 m², 450 m lineales de trayecto de competición, dos circuitos paralelos con partidores en estructura metálica de 8 y 5 metros (línea de Supercross y línea Challenger), dispuesto en 8 líneas de carril. Una obra que tuvo una inversión de $8.110 millones que beneficia a más de 279.000 bogotanos que se interesan en esta práctica.