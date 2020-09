Mancuso le responde a Leyva y acepta ir a Comisión de la Verdad

El excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, envió una carta al exnegociador del Acuerdo de Paz de La Habana, Alvaro Leyva donde asegura que que acepta comparecer ante la Comisión de la Verdad para revelar los nombres de intervinientes y patrocinadores de las autodefensas.

«Le reitero, como le manifesté de forma verbal, que estoy dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad (…) , mi compromiso de verdad, reparación y no repetición, les prometí que no les voy a fallar y no lo haré, la verdad no puede seguir sirviendo para beneficiar a intereses oscuros», indicó el exjefe paramilitar.

«Colombia requiere avanzar sobre la comprensión social de todos los actores, sobre el entendimiento de las causas y efectos del conflicto armado y de por qué esta situación sigue persistiendo y agudizándose, esto es imposible superarlo sin la voluntad de quienes hemos participado directamente del conflicto armado, en este contexto, sin lugar a dudas, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es el escenario jurídico ideal para alcanzar ese propósito, pero de cara al país», dice.

Mancuso aseguró que acepta comparecer ante la Comisión de la Verdad para contar lo que sabe sobre personas del estado que tuvieran relaciones con las AUC.

“Reitero, como le manifesté de forma verbal, que estoy dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad”, indica el escrito.

Además advierte que “Cuando conté de forma detallada de las relaciones del Estado y las AUC, Colombia ya sabe lo que me ocurrió, como venganza criminal y para callarme fui extraditado”.

“Mi experiencia y conocimiento macro del conflicto armado me permite asegurar que no solo cumplo los requisitos para ser admitido en la JEP, sino que, es importante para que se conozca la verdad íntegra que buscan las víctimas”, aseguró Mancuso.

Se considera a sí mismo como un financiador y agente del estado de facto, “que ostenté por muchísimos años, también como víctima”.

En la carta Mancuso menciona al expresidente Álvaro Uribe, Francisco Santos, hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, José Miguel Narváez, subdirector del Das, entre otros.